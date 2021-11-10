"Москва и мир": погода в столице и наводнение на Шри-Ланке

10 ноября, 21:40
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура опускалась до минус трех градусов. В Подмосковье термометры местами показывали 7 градусов мороза. 10 ноября у синоптиков принято считать датой наступления в Москве так называемой климатической зимы. При этом нынешний холод – не рекорд для столицы. Самым суровым этот день был в 1908 году. Тогда в Москве зафиксировали 18,5 градуса мороза.
На этой неделе днем воздух будет прогреваться до плюсовых значений. Атмосферное давление вновь будет высоким – до 760 миллиметров ртутного столба. Из-за похолодании в столице корректируют работу системы отопления.
Батареи в квартирах москвичей делают горячее. При этом пока, как отмечают метеорологи, о наступлении зимы говорить преждевременно. Во второй половине недели в столичный регион придет волна атлантического тепла. Она отодвинет срок наступления морозов.
На Шри-Ланке ищут пропавших и спасают пострадавших от наводнений. Жертвами стали минимум 6 человек. Из зоны бедствия эвакуировали около тысячи человек. Власти привлекли к спецоперации военных. При этом дожди, которые спровоцировали разгул стихии, в регионе продолжаются.
Наивысший режим тревоги из-за непогоды объявлен и на юге Индии. Непогода привела к мощным наводнениям и многочисленным оползням. Есть погибшие – не менее 5 человек, и пострадавшие – десятки тысяч.
За несколько суток в штате Тамилнад выпало около 33 сантиметров осадков. Ливни спровоцировали сброс воды в трех крупнейших водоемах. Для жителей близлежащих районов организовали 150 центров временного размещения. Пришлось закрывать школы и госучреждения. Согласно прогнозам, ливни в регионе продолжатся еще несколько дней.
Рост смертности от коронавируса в России вызывает особую тревогу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства. Также она назвала регионы с наиболее сложной ситуацией с медицинским кислородом. Среди них – Воронежская, Кировская, Ивановская области и Севастополь. При этом коллективный иммунитет в стране составляет всего чуть более 48 процентов, а необходимая цифра – 80 процентов.
Татьяна Голикова подчеркнула, что ковид протекает намного тяжелее (вплоть до реанимации и летального исхода) у людей, которые не сделали прививку. Она также напомнила, что в России зарегистрированы 4 вакцины и все они эффективны и безопасны.
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