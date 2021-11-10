"Москва и мир": новогодняя ель в столице и эпидемиологическая безопасность во Франции

Главную новогоднюю ель привезут на Соборную площадь Кремля примерно через месяц. 90-летнее дерево из подмосковного Щелкова прошло строгий кастинг. Его высота – около 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров.

На ВДНХ 10 ноября приступили к заливке самого большого катка в городе. Ледовое покрытие займет более 20,5 тысячи квадратных метров. Одновременно на нем смогут находиться 4,5 тысячи посетителей. На территории выставки уже есть вся необходимая инфраструктура и проложены более 500 километров труб для замораживания льда. Первых посетителей каток примет в конце ноября.

Одновременно заработает и популярная ледовая площадка на Красной площади. Там идут работы по обустройству катка. Каждую субботу известные спортсмены будут давать здесь бесплатные мастер-классы. Записываться на мероприятия нужно будет заранее, количество мест ограничено. Неподалеку от катка заработает ГУМ-ярмарка. Кроме того, посетители смогут покататься на аттракционах и поучаствовать в традиционных зимних развлечениях.

Президент Франции обратился к нации в связи с коронавирусом. Страна усиливает меры эпидемиологической безопасности, об этом объявил Эммануэль Макрон. По его словам, ревакцинацию необходимо пройти людям старше 65 лет. В противном случае их санитарные пропуска станут недействительными.

Макрон отметил, что это вынужденная мера. Страну накрыла пятая волна COVID-19, при том что во Франции 6 миллионов человек до сих пор не вакцинировались. Похожая ситуация сложилась в Великобритании. Там тоже фиксируется очередной всплеск заболеваемости. Власти потребовали от работников здравоохранения пройти полную вакцинацию до 1 апреля. В противном случае они будут уволены.

Ажиотаж на прививочных пунктах возник в Германии. Только за прошлую неделю в стране зафиксировали почти 200 тысяч новых случаев коронавируса.

Рост смертности от коронавируса в России вызывает особую тревогу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства. Также она назвала регионы с наиболее сложной ситуацией с медицинским кислородом. Среди них – Воронежская, Кировская, Ивановская области и Севастополь. При этом коллективный иммунитет в стране составляет всего чуть более 48 процентов, а необходимая цифра – 80 процентов.

Татьяна Голикова подчеркнула, что ковид протекает намного тяжелее (вплоть до реанимации и летального исхода) у людей, которые не сделали прививку. Она также напомнила, что в России зарегистрированы 4 вакцины и все они эффективны и безопасны.