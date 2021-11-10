"Москва и мир": антирекорд смертности от COVID-19 в РФ и наводнение на Шри-Ланке

В России обновлен суточный антирекорд смертности от ковида – умерли 1 239 человек. Заболели более 38 тысяч россиян. Цифры по стране продолжают снижаться, а в Москве они упали с 6–7 тысяч заболевших до 4.

В столице продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. За нерабочие дни его нарушили более 16 тысяч пассажиров.

Контролеры работают в метро, причем и на станциях, и в вагонах, а также в автобусах, трамваях и электробусах. За проезд в столичном общественном транспорте без маски положен штраф 5 тысяч рублей.

На Шри-Ланке ищут пропавших и спасают пострадавших от наводнений. Жертвами стали минимум 6 человек. Из зоны бедствия эвакуировали около тысячи человек. Власти привлекли к спецоперации военных. При этом дожди, которые спровоцировали разгул стихии, в регионе продолжаются.

Наивысший режим тревоги из-за непогоды объявлен и на юге Индии. Непогода привела к мощным наводнениям и многочисленным оползням, есть погибшие – не менее 5 человек, и пострадавшие – десятки тысяч.

За несколько суток в штате Тамилнад выпало около 33 сантиметров осадков. Ливни спровоцировали сброс воды в трех крупнейших водоемах. Для жителей близлежащих районов организовали 150 центров временного размещения. Пришлось закрывать школы и госучреждения. Согласно прогнозам, ливни в регионе продолжатся еще несколько дней.

Вакцинация от коронавируса в России должна стать обязательной. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, пандемия закончится, когда 75 процентов населения получат антитела. Для этого препарат от ковида должен быть введен в Национальный календарь прививок.

Санкт-Петербург объявил обязательную вакцинацию. Новое правило действует для пенсионеров (людей старше 60 лет), а также для тех, у кого есть хронические заболевания. Первую прививку они должны сделать до 15 декабря, вторую – до 15 января.

Обязательная вакцинация не нарушает конституционные права – так новость прокомментировал сенатор Андрей Клишас. При этом он подчеркнул, что нужен соответствующий федеральный закон. А в Минздраве рассказали, что в период нерабочих дней сохранялись хорошие темпы вакцинации. На сегодняшний день в России привиты 400 человек на каждые 100 тысяч населения.