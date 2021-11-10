"Москва и мир": погода в столице и эпидемиологическая безопасность во Франции

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура опускалась до минус трех градусов. В Подмосковье термометры местами показывали 7 градусов мороза. 10 ноября у синоптиков принято считать датой наступления в Москве так называемой климатической зимы. При этом нынешний холод – не рекорд для столицы. Самым суровым этот день был в 1908 году. Тогда в Москве зафиксировали 18,5 градуса мороза.

На этой неделе днем воздух будет прогреваться до плюсовых значений. Атмосферное давление вновь будет высоким – до 760 миллиметров ртутного столба. Из-за похолодании в столице корректируют работу системы отопления.

Батареи в квартирах делают горячее. При этом пока, как отмечают метеорологи, о наступлении зимы говорить преждевременно. Во второй половине недели в столичный регион придет волна атлантического тепла. Она отодвинет срок наступления морозов.

Президент Франции обратился к нации в связи с коронавирусом. Страна усиливает меры эпидемиологической безопасности, объявил Эммануэль Макрон. По его словам, ревакцинацию необходимо пройти людям старше 65 лет. В противном случае их санитарные пропуска станут недействительными.

Макрон отметил, что это вынужденная мера. Страну накрыла пятая волна COVID-19, при том что во Франции 6 миллионов человек до сих пор не вакцинировались. Похожая ситуация в Великобритании. Там тоже фиксируется очередной всплеск заболеваемости. Власти потребовали от работников здравоохранения пройти полную вакцинацию до 1 апреля. В противном случае они будут уволены.

Ажиотаж на прививочных пунктах возник в Германии. Только за прошлую неделю в стране зафиксировали почти 200 тысяч новых случаев коронавируса. Испугала немцев и информация о переполненных реанимациях в Баварии. В регионе ввели новые ограничения.

Вакцинация от коронавируса в России должна стать обязательной. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, пандемия закончится, когда 75 процентов населения получат антитела. Для этого препарат от ковида должен быть введен в Национальный календарь прививок.

Санкт-Петербург объявил обязательную вакцинацию. Новое правило действует для пенсионеров (людей старше 60 лет), а также для тех, у кого есть хронические заболевания. Первую прививку они должны сделать до 15 декабря, вторую – до 15 января.

Обязательная вакцинация не нарушает конституционные права – так новость прокомментировал сенатор Андрей Клишас. При этом он подчеркнул, что нужен соответствующий федеральный закон. А в Минздраве рассказали, что в период нерабочих дней сохранялись хорошие темпы вакцинации. На сегодняшний день в России привиты 400 человек на каждые 100 тысяч населения.