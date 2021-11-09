"Москва и мир": погода в столице и возобновление авиасообщения

В Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за похолодания, мокрого снега и гололеда. Столбик термометра опустится ниже нуля, на дорогах скользко, а к вечеру, согласно прогнозам, может похолодать до минус двух градусов.

Кроме того, синоптики обещают сильный северный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 15 метров. Также москвичей предупредили о росте атмосферного давления – это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов.

10 ноября в Москве и Подмосковье можно будет ощутить первые признаки зимы. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что возможен снег. Также образуется временный снежный покров высотой около сантиметра. Кроме того, среднесуточная температура окажется отрицательной. Из-за сильного ветра она будет ощущаться гораздо ниже. К 15 ноября в столицу придет метеорологическая зима.

Россия возобновила полеты еще в 9 стран. Теперь можно отправиться на Багамы, в Таиланд, Тунис, Швецию, Нидерланды, Норвегию, Словению, Иран и Оман. На Багамы из Москвы будут летать два самолета в неделю, столько же – в Бангкок и на Пхукет. В Тунис рейсы будут организованы из Петербурга и из других российских регионов, которые официально разрешили международные полеты из своих аэропортов.

Попасть в Таиланд, Словению и Тунис могут россияне, привитые "Спутником V". При этом некоторые государства вне зависимости от наличия сертификата требуют пройти недельный карантин в отеле.

Кроме того, в Норвегию, Швецию и Нидерланды пока не разрешен въезд с целью туризма. Тем временем Греция разъяснила правила отдыха для привитых путешественников из России. Страна признает "Спутник V", однако греческое цифровое приложение не видит российские QR-коды, поэтому туристам необходимо иметь при себе бумажный сертификат о вакцинации.

Спасатели эвакуировали всех членов экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки утром 9 ноября. На борту судна, которое ходит под флагом Панамы, находились 14 моряков, все они оказались гражданами Китая.

Капитан сообщил, что угроза экипажу была. Несколько часов погода не позволяла снять людей с контейнеровоза. В Приморье разыгралась стихия, сила ветра достигает ураганных значений, а волны в районе бедствия – четырех метров.

Сотрудники МЧС провели сложную операцию, чтобы эвакуировать людей. Спасатели высаживались с вертолетов с высоты около 25 метров. На место происшествия прибыл губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он заявил, что специалисты продолжат осмотр контейнеровоза после того, как ураган успокоится.

На борту находятся более полутора тысяч тонн груза – почти 200 контейнеров. В них – автозапчасти, принтеры, пылесосы, увлажнители воздуха и другие товары. Груз планируют снять, а топливо откачать. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту происшествия.