"Москва и мир": ГУМ-каток и авиасообщение с Египтом

На Красной площади начали монтировать каток. Ледовая площадка с видом на Кремль начнет принимать посетителей в конце ноября – начале декабря.

Прошлой зимой каток отмечал свое 15-летие. В связи с этим была подготовлена специальная праздничная программа.Чем будут удивлять организаторы ГУМ-катка в этом году, пока не сообщается.

В прошлом году из-за коронавируса количество сеансов пришлось сократить до 7 в день. При этом ГУМ-каток работал, как и прежде, с 10:00 до 23:00 ежедневно и в любую погоду.

Россия и Египет официально возобновили чартерное авиасообщение. Рейсы будут выполняться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из аэропортов, откуда сейчас разрешено отправлять международные рейсы. Первым перевозчиком, который отправил чартер, стал Nordwind.

Чартерного сообщения с этой страной не было более пяти лет, его отменили после того, как в 2015 году в небе над Синайский полуостровом произошла катастрофа самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Регулярные перелеты возобновились в 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира. В Ассоциации туроператоров России ранее сообщили, что стоимость путевок в Египет может снизиться более чем на 20 процентов. Это связано с окончанием длинных ноябрьских выходных в России и увеличением числа рейсов. Недельный тур all inclusive может обойтись в 70–80 тысяч рублей на двоих.

Спасатели эвакуировали всех членов экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки утром 9 ноября. На борту судна, которое ходит под флагом Панамы, находились 14 моряков, все они оказались гражданами Китая.

Капитан сообщил, что угроза экипажу была. Несколько часов погода не позволяла снять людей с контейнеровоза. В Приморье разыгралась стихия, сила ветра достигает ураганных значений, а волны в районе бедствия – четырех метров.

Сотрудники МЧС провели сложную операцию, чтобы эвакуировать людей. Спасатели высаживались с вертолетов с высоты около 25 метров. На место происшествия прибыл губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он заявил, что специалисты продолжат осмотр контейнеровоза после того, как ураган успокоится.

На борту находятся более полутора тысяч тонн груза – почти 200 контейнеров. В них – автозапчасти, принтеры, пылесосы, увлажнители воздуха и другие товары. Груз планируют снять, а топливо откачать. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту происшествия.