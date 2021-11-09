"Москва и мир": тематический поезд в столичном метро и протесты в Тбилиси

В московском метро вышел на маршрут "Дальневосточный экспресс". Необычный поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии. Все вагоны в составе тематические. Пассажиры могут прочитать интересные факты о развитии региона, узнать об особенностях местной кухни и природы, и даже создать маршрут своего будущего путешествия на Дальний Восток. Для этого на стенах вагонов размещены специальные QR-коды. Сканируя их, можно подробнее познакомиться с туристическим потенциалом региона.

Экспресс будет курсировать в столичной подземке в течение полугода. За это время он сможет перевезти около двух миллионов пассажиров. Одновременно с запуском поезда метрополитен выпустил тематические карты "Тройка" тиражом 10 тысяч экземпляров. Купить такой проездной можно в кассах на Кольцевой линии, а также на станциях внутри кольца.

Более 40 тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку Михаила Саакашвили. Акция оппозиции прошла в центре Тбилиси. Демонстранты прошли от Площади Свободы к Дому правительства. Автомобильное движение по пути их следования было перекрыто. Парламент и правительственные здания взяли под усиленный контроль. На улицах Тбилиси дежурили наряды полиции.

Саакашвили задержали больше месяца назад. Это произошло во время первого за 8 лет визита политика на родину. В Грузии против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел, по двум его осудили заочно.

Россия возобновила полеты еще в 9 стран. Теперь можно отправиться на Багамы, в Таиланд, Тунис, Швецию, Нидерланды, Норвегию, Словению, Иран и Оман. На Багамы из Москвы будут летать два самолета в неделю, столько же – в Бангкок и на Пхукет. В Тунис рейсы будут также организованы из Петербурга и других российских регионов, которые официально разрешили международные полеты из своих аэропортов.

Попасть в Таиланд, Словению и Тунис могут россияне, привитые "Спутником V". При этом некоторые государства вне зависимости от наличия сертификата требуют пройти недельный карантин в отеле.

Кроме того, в Норвегию, Швецию и Нидерланды пока не разрешен въезд с целью туризма. Тем временем Греция разъяснила правила отдыха для привитых путешественников из России. Страна признает "Спутник V". Однако греческое цифровое приложение не видит российские QR-коды. Поэтому туристам необходимо иметь при себе бумажный сертификат о вакцинации.