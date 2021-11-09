"Москва и мир": погода в столице и протесты в Тбилиси

В Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за похолодания, мокрого снега и гололеда. Столбик термометра опустится ниже нуля, на дорогах скользко, а к вечеру, согласно прогнозам, может похолодать до минус двух градусов.

Кроме того, синоптики обещают сильный северный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 15 метров. Также москвичей предупредили о росте атмосферного давления – это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов.

10 ноября в Москве и Подмосковье можно будет ощутить первые признаки зимы. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что возможен снег. Образуется временный снежный покров высотой около сантиметра. Кроме того, среднесуточная температура окажется отрицательной. Из-за сильного ветра она будет ощущаться гораздо ниже. К 15 ноября в столицу придет метеорологическая зима.

Более 40 тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку Михаила Саакашвили. Акция оппозиции прошла в центре Тбилиси. Демонстранты прошли от Площади Свободы к Дому правительства. Автомобильное движение по пути их следования было перекрыто. Парламент и правительственные здания взяли под усиленный контроль. На улицах Тбилиси дежурили наряды полиции.

Саакашвили задержали больше месяца назад. Это произошло во время первого за 8 лет визита политика на родину. В Грузии против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел. По двум его осудили заочно.

Россия и Египет официально возобновили чартерное авиасообщение. Рейсы будут выполняться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из аэропортов, откуда сейчас разрешено отправлять международные рейсы. Первым перевозчиком, который отправил чартер, стал Nordwind.

Чартерного сообщения с этой страной не было более пяти лет, его отменили после того, как в 2015 году в небе над Синайский полуостровом произошла катастрофа самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Регулярные перелеты возобновились в 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира. В Ассоциации туроператоров России ранее сообщили, что стоимость путевок в Египет может снизиться более чем на 20 процентов. Это связано с окончанием длинных ноябрьских выходных в России и увеличением числа рейсов. Недельный тур all inclusive может обойтись в 70–80 тысяч рублей на двоих.