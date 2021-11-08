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Общество

08 ноября, 21:45

"Москва и мир": погода в столице и новые ограничения в Австрии

общество погода город за рубежом технологии видео

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. В ближайшие дни в столице обещают гололедицу. Толщина льда может составить приблизительно один сантиметр. Синоптики прогнозируют и сильный ветер. Пешеходов и водителей призывают быть осторожнее на улицах, а автомобилистов также просят не выезжать в город на летней резине, это может быть опасно.

Кроме того, по словам метеорологов, в течение недели в столичном регионе будут резкие скачки атмосферного давления. Специалисты рассказали и о том, когда в Москве ожидается метеорологическая зима. Она наступит со следующего понедельника, 15 ноября. Столбики термометров опустятся до минус пяти градусов. Также прогнозируется снегопад.

Снежный покров в Москве достигнет 2–3 сантиметров, а в Подмосковье – 3–8 сантиметров. Похолодает и в других регионах страны, в том числе южных. Так, в Краснодарском крае температура понизится с 15–20 градусов сразу на 10 делений.

Австрия приняла правило двух "П". Теперь только привитые и переболевшие коронавирусом жители могут зайти в рестораны, салоны красоты, театры и другие заведения. Отрицательный ПЦР-тест пропуском больше не является. На жесткие меры власти решились после того, как в стране за сутки зарегистрировали более 9 тысяч новых случаев заражения.

Аналогичные ограничения вводит немецкая Бавария. Тем, кто не вакцинировался или не переболел COVID-19, запрещено появляться на массовых мероприятиях. В Румынии, напротив, ограничения постепенно снимают. За парты вновь вернулись школьники. На очной режим работы перешли те учебные заведения, в которых вакцинированы не менее 60% сотрудников. Остальные пока продолжат работать дистанционно.

Соединенные Штаты с 8 ноября открывают границы для иностранцев. Въезжающие перед полетом должны подтвердить, что они полностью вакцинированы, причем препаратом, сертифицированным американскими санитарными ведомствами и ВОЗ. Кроме того, все туристы в течение трех дней после прилета обязаны сдать ПЦР-тест.

Сертификаты о вакцинации по-прежнему актуальны в течение года. Об этом заявили в Минцифры. Ранее некоторые пользователи портала госуслуг заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев, а у кого-то сертификат и вовсе пропал из личного кабинета. В ведомстве пояснили, что это произошло из-за технических работ, которые проводились на сайте. Сейчас портал работает в нормальном режиме и сроки действия большинства QR-кодов восстановлены.

С 8 ноября в России начали выдавать новый сертификат о прививке. Документ доступен на русском и английском языках. В нем есть данные о владельце, вакцинации и ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний, а также информация о перенесенном ковиде и QR-код. Сертификат в электронном виде будет доступен не позднее чем через три календарных дня после второй прививки. Если необходим бумажный образец, то его можно получить через центры госуслуг "Мои документы".

Программа: Москва и мир

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