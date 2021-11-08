"Москва и мир": нарушители масочного режима в столице и последствия снегопада в Пекине

08 ноября, 20:00
Более 16 тысяч пассажиров нарушили масочный режим в столичном транспорте за нерабочие дни, с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил "Организатор перевозок".
Контроль за тем, как пассажиры носят маски, усилили в Москве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Сейчас на маршрутах общественного транспорта работают 500 контролеров. Они оформляют протокол, даже если маска на пассажире есть, но носит он ее неправильно, не закрывая нос и рот.
Нарушителям выписывают штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, специалисты регулярно проводят дезинфекцию транспорта и пополняют бесплатные санитайзеры на станциях метро.
Коммунальные службы Пекина устраняют последствия мощного снегопада. Он накрыл регион в минувшие выходные и застал город врасплох. Метель в начале ноября для столицы Китая – событие неординарное. Спецтехника не справлялась с расчисткой. Досталось и соседним провинциям. В большинстве регионов на севере и северо-востоке Китая введен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.
Местным жителям рекомендовали оставаться дома. Снег парализовал автомобильное движение. На маршруты не смогли выйти десятки автобусов. Некоторые участки скоростных автомагистралей пришлось закрыть. Местами высота снега достигала 30 сантиметров, а температура упала до минусовых отметок.
Местные ТЭЦ перешли на экстренных режим, чтобы гарантировать подачу тепла. Столбики термометров продолжат опускаться. Будет до минус 12–15 градусов. Похолодание будет сопровождаться сильным ветром.
Сертификаты о вакцинации по-прежнему актуальны в течение года. Об этом заявили в Минцифры. Ранее некоторые пользователи портала госуслуг заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев, а у кого-то сертификат и вовсе пропал из личного кабинета. В ведомстве пояснили, что это произошло из-за технических работ, которые проводились на сайте. Сейчас портал работает в нормальном режиме и сроки действия большинства QR-кодов восстановлены.
С 8 ноября в России начали выдавать новый сертификат о прививке. Документ доступен на русском и английском языках. В нем есть данные о владельце, вакцинации и ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний, а также информация о перенесенном ковиде и QR-код. Сертификат в электронном виде будет доступен не позднее чем через три календарных дня после второй прививки. Если необходим бумажный образец, то его можно получить через центры госуслуг "Мои документы".
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