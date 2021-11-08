"Москва и мир": возвращение Москвы к привычной жизни и новые ограничения в Австрии

Москва почти вернулась к привычной жизни. Эпидемиологическую обстановку в городе удалось стабилизировать, поэтому нерабочие дни в регионе продлевать не стали. При этом в силе оставили целый ряд ограничений.

По-прежнему, для посещения театров, музеев, массовых развлекательных и спортивных мероприятий необходимо иметь QR-код. Не менее 30% сотрудников предприятий продолжат работать дистанционно. На самоизоляции остаются непривитые и не переболевшие COVID-19 люди с хроническими заболеваниями и те, кому больше 60 лет.

С сегодняшнего дня для этих категорий граждан приостановили льготный проезд в общественном транспорте. Карты москвича не заблокируют горожанам из группы риска, которые переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или прошли вакцинацию.

Похожие ограничения действуют во многих регионах страны, но в пяти областях решили, что для улучшения эпидемиологической обстановки этих мер недостаточно и продлили нерабочие дни. Остались дома жители Новгородской, Томской, Челябинской, Курской и Смоленской областей.

В России начали выдавать новый сертификат о прививке. Документ доступен на русском и английском языках. В нем есть информация о владельце, данные о вакцинации и ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний, а также информация о перенесенном коронавирусе и QR-код.

Сертификат в электронном виде будет доступен не позднее чем через три календарных дня после второй прививки. Если необходим бумажный образец, то его можно получить через центры госуслуг "Мои документы".

На данный момент полностью вакцинацию прошли более 49,5 миллиона россиян. Это почти 34% от населения страны. Тем временем, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал необходимый уровень антител для полной защиты от "Дельта"-штамма коронавируса. По его словам, это 300 единиц. Такие цифры были получены во время исследования, в котором приняли участие четыре тысячи москвичей. Гинцбург отметил, что если показатель ниже 300, то нужно вакцинироваться "Спутником Лайт".

Австрия приняла правило "двух П". Теперь только привитые и переболевшие коронавирусом жители могут зайти в рестораны, салоны красоты, театры и другие заведения. Отрицательный ПЦР-тест пропуском больше не является. На жесткие меры власти решились после того, как в стране за сутки зарегистрировали более 9 тысяч новых случаев заражения. Аналогичные ограничения вводит немецкая Бавария.

В Румынии, напротив, ограничения постепенно снимают. За парты вновь вернулись школьники. На очной режим работы перешли те учебные заведения, в которых вакцинированы не менее 60% сотрудников. Остальные пока продолжат работать дистанционно.

Соединенные Штаты с сегодняшнего дня открывают границы для иностранцев. Въезжающие перед полетом должны подтвердить, что они полностью вакцинированы. Причем, препаратом, сертифицированным американскими санитарными ведомствами и ВОЗ. Кроме того, все туристы в течение трех дней после прилета обязаны сдать ПЦР-тест.