"Москва и мир": нерабочие дни и ограничения в Европе

С 8 ноября в Москве не будут продлевать нерабочие дни. Об этом этом заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что динамика распространения вируса в столице стабилизировалась. Тем не менее антиковидные меры по-прежнему важно соблюдать.

Также Сергей Собянин в очередной раз призвал жителей столицы вакцинироваться от коронавируса. Прививочные пункты есть в поликлиниках, торговых центрах, офисах "Мои документы". Они открыты и в нерабочие дни. По словам медиков, пациенты с ковидом, которые были привиты, легче переносят болезнь. Многие из них не попадают в больницу, им хватает лечения на дому.

Европа ужесточает требования к непривитым от коронавируса. В Греции без ПЦР-теста нельзя будет зайти в банки, парикмахерские и социальные учреждения. Мера вступит в силу в субботу, 6 ноября. Кроме того, невакцинированные работники как частных, так и государственных компаний будут обязаны сдавать два теста в неделю, причем за свой счет. В стране стремительно растет заболеваемость COVID-19: ежедневно диагноз подтверждается у более 6,5 тысячи человек.

В Германии тоже обещают ввести новые жесткие меры в отношение антипрививочников. Об этом заявил Ангела Меркель. По ее словам, для тех, кто отказывается вакцинироваться, могут ввести ежедневное тестирование на рабочем месте.

Вновь надевают маски жители Нидерландов. В стране санитарный пропуск сделают обязательным при посещении спортзалов, парков развлечений и музеев. А в Новой Зеландии неожиданную PR-компанию вакцинации от коронавируса развернули гангстеры. За дело взялись семь членов самых известных в стране группировок. Все они сделали прививки и своим примером пытаются доказать важность этой процедуры.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование о высокой эффективности "Спутника Лайт". Эксперты издания подтвердили, что российский препарат от коронавируса вызывает сильный иммунный ответ. Это следует из результатов первой и второй фаз клинических испытаний.

Разработана однокомпонентная вакцина в Центре имени Гамалеи. Большинство побочных явлений у участников исследования были мягкими или средними. Серьезных нежелательных последствий укола ученые не зарегистрировали. В эксперименте участвовали более 100 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет. Специалисты изучили их анализы спустя 42 дня после вакцинации.

Ранее Центр имени Гамалеи обнародовал результаты исследования эффективности "Спутника Лайт" против штамма "Дельта". В среднем она составила более 70 процентов. Причем этот эффект сохраняется в течение трех месяцев после вакцинации. В качестве бустерной дозы надежность препарата оказалась еще выше – более 83 процентов. В настоящий момент "Спутник Лайт" одобрен более чем в 15 странах, еще в 30 препарат проходит процедуру регистрации.