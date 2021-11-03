"Москва и мир": эндоскопический центр и статья о "Спутнике Лайт"

На юге столице в городской клинической больнице имени Буянова открылся эндоскопический центр. Там медики будут проводить максимально раннюю диагностику, в том числе онкологических заболеваний. Центр занимает два этажа и в нем почти тысяча современных аппаратов для обследования пациентов.
Врачи показали технику Сергею Собянину. Мэр отметил, что подобный центр уже работает в Боткинской больнице, и важно, что несмотря на пандемию, появился еще один.
В новом эндоскопическом центре смогут проводить более 600 исследований в сутки. Благодаря современной логистике и оборудованию одна процедура будет занимать всего около полутора часов. Результаты загрузят в единую цифровую медицинскую платформу и они будут отображаться в электронной медкарте пациента.
Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование о высокой эффективности "Спутника Лайт". Эксперты издания подтвердили, что российский препарат от коронавируса вызывает сильный иммунный ответ. Это следует из результатов первой и второй фаз клинических испытаний.
Разработана однокомпонентная вакцина в Центре имени Гамалеи. Большинство побочных явлений у участников исследования были мягкими или средними. Серьезных нежелательных последствий укола ученые не зарегистрировали. В эксперименте участвовали более 100 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет. Специалисты изучили их анализы спустя 42 дня после вакцинации.
Ранее Центр имени Гамалеи обнародовал результаты исследования эффективности "Спутника Лайт" против штамма "Дельта". В среднем она составила более 70 процентов. Причем этот эффект сохраняется в течение трех месяцев после вакцинации. В качестве бустерной дозы надежность препарата оказалась еще выше – более 83 процентов. В настоящий момент "Спутник Лайт" одобрен более чем в 15 странах, еще в 30 препарат проходит процедуру регистрации.
С 8 ноября в Москве не будут продлевать нерабочие дни. Об этом этом заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что динамика распространения вируса в столице стабилизировалась. Тем не менее антиковидные меры по-прежнему важно соблюдать.
Также Сергей Собянин в очередной раз призвал жителей столицы вакцинироваться от коронавируса. Прививочные пункты есть в поликлиниках, торговых центрах, офисах "Мои документы". Они открыты и в нерабочие дни. По словам медиков, пациенты с ковидом, которые были привиты, легче переносят болезнь. Многие из них не попадают в больницу, им хватает лечения на дому.
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