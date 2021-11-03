"Москва и мир": "Царицынская плотина" и статья о "Спутнике Лайт"

В музее-заповеднике "Царицыно" отремонтировали пешеходный мост "Царицынская плотина". Работы велись с августа. Специалисты восстановили кирпичную кладку арочных сводов, обновили гидроизоляцию, перебрали плиты гранитного мощения, частично заменили облицовку моста. На время ремонта мост полностью не закрывался – одна сторона всегда оставалась свободной для пешеходов.

Мост "Царицынская плотина" был построен на рубеже XVII–XVIII веков. Это уникальное гидротехническое сооружение, образующее Верхний Царицынский пруд и отделяющее от него Нижний. Мост входит в исторический ансамбль усадьбы и является объектом культурного наследия.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование о высокой эффективности "Спутника Лайт". Эксперты издания подтвердили, что российский препарат от коронавируса вызывает сильный иммунный ответ. Это следует из результатов первой и второй фаз клинических испытаний.

Разработана однокомпонентная вакцина в Центре имени Гамалеи. Большинство побочных явлений у участников исследования были мягкими или средними. Серьезных нежелательных последствий укола ученые не зарегистрировали. В эксперименте участвовали более 100 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет. Специалисты изучили их анализы спустя 42 дня после вакцинации.

Ранее Центр имени Гамалеи обнародовал результаты исследования эффективности "Спутника Лайт" против штамма "Дельта". В среднем она составила более 70 процентов. Причем этот эффект сохраняется в течение трех месяцев после вакцинации. В качестве бустерной дозы надежность препарата оказалась еще выше – более 83 процентов. В настоящий момент "Спутник Лайт" одобрен более чем в 15 странах, еще в 30 препарат проходит процедуру регистрации.

За минувшие сутки в России скончались 1 189 пациентов с коронавирусом. Это максимум за все время пандемии. Антирекорд смертности обновляется второй день подряд. Цифры по заболеваемости тоже большие – держатся на отметке 40 тысяч и выше. Чтобы снизить распространение вируса, в России действует режим нерабочих дней. Решение о его продлении на федеральном уроне пока не принимали. Об этом заявили в Кремле. Однако главы регионов могут сами это сделать, если это требует эпидемиологическая ситуация.

Так, нерабочие дни до 12 ноября включительно продлили в Курской и Челябинской областях и до 15 ноября – в Томской. Что касается Москвы, то в столице с 8 ноября снова начинаются рабочие дни. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что динамика распространения вируса в столице стабилизировалась. Тем не менее 30% сотрудников работодатели должны по-прежнему оставлять на удаленке, а театры и музеи с понедельника будут работать только по QR-кодам.