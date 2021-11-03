"Москва и мир": "Царицынская плотина" и ограничения в Европе

В музее-заповеднике "Царицыно" отремонтировали пешеходный мост "Царицынская плотина". Работы велись с августа. Специалисты восстановили кирпичную кладку арочных сводов, обновили гидроизоляцию, перебрали плиты гранитного мощения, частично заменили облицовку моста. На время ремонта мост полностью не закрывался – одна сторона всегда оставалась свободной для пешеходов.

Мост "Царицынская плотина" был построен на рубеже 17–18 веков. Это уникальное гидротехническое сооружение, образующее Верхний Царицынский пруд и отделяющее от него Нижний. Мост входит в исторический ансамбль усадьбы и является объектом культурного наследия.

Европа ужесточает требования к непривитым от коронавируса. В Греции без ПЦР-теста нельзя будет зайти в банки, парикмахерские и социальные учреждения. Мера вступит в силу в субботу, 6 ноября. Кроме того, невакцинированные работники как частных, так и государственных компаний будут обязаны сдавать два теста в неделю, причем за свой счет. В стране стремительно растет заболеваемость COVID-19: ежедневно диагноз подтверждается у более 6,5 тысячи человек.

В Германии тоже обещают ввести новые жесткие меры в отношение антипрививочников. Об этом заявил Ангела Меркель. По ее словам, для тех, кто отказывается вакцинироваться, могут ввести ежедневное тестирование на рабочем месте.

Вновь надевают маски жители Нидерландов. В стране санитарный пропуск сделают обязательным при посещении спортзалов, парков развлечений и музеев. А в Новой Зеландии неожиданную PR-компанию вакцинации от коронавируса развернули гангстеры. За дело взялись ctvm членов самых известных в стране группировок. Все они сделали прививки и своим примером пытаются доказать важность этой процедуры.

Все московские аэропорты вернулись к работе в штатном режиме. Самолеты садятся и взлетают без ограничений. Об этом сообщили в Росавиации. До этого почти сутки во Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за тумана задерживались или отменялись рейсы. Десятки бортов уходили на запасные аэропорты.

В столичном регионе действовал желтый уровень погодной опасности. Туман был такой плотности, что видимость не превышала 100 метров, а местами, по словам москвичей, и 20 метров. Пелена скрыла все высотные здания столицы. Метеорологии пояснили, что это нормальное погодное явление и возникает при определенных условиях, в том числе, при понижении температуры воздуха.

Туман в столице постепенно рассеялся. Однако на улице все равно пасмурно. Кроме того, москвичей предупреждают о ветре с порывами до 15 метров в секунду и просят быть внимательнее на улицах. Также местами в городе возможны небольшие дожди.