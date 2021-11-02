"Москва и мир": акция "С заботой о здоровье" и вулкан на острове Пальма

Более 300 тысяч наборов "С заботой о здоровье" вручены столичным пенсионерам. Подарок получают горожане старше 65 лет, которые сделали первую прививку от коронавируса в период с 23 июня по 31 декабря.

Обязательное условие – завершить вакцинацию полностью. В набор входят пульсоксиметр, тонометр, таблетница, витамины, набор уходовой косметики, антибактериальные гели и набор медицинских масок. Чтобы получить коробку "С заботой о здоровье" горожанам необходимо прийти в пункт вакцинации до 1 марта 2022 года. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, справку о вакцинации или QR-код.

На получение подарка выдадут сертификат. Забрать набор можно в центре социального обслуживания или поликлинике независимо от того, где была проведена вакцинация. Также пенсионеры, завершившие вакцинацию до конца года или прошедшие ревакцинацию в этот же период, могут выбрать вместо подарочного набора денежную компенсацию.

В Кремле посоветовали не верить слухам о продлении нерабочих дней. Дмитрий Песков призвал россиян ориентироваться только на официальную информацию. Пресс-секретарь президента напомнил об указе, где нерабочими на федеральном уровне обозначены только дни по 7 ноября.

При этом он подчеркнул, что у глав регионов есть особые полномочия, они могут принимать меры в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так нерабочий режим минимум до 12 ноября продлили в Новгородской области. Губернатор Андрей Никитин пояснил, что в регионе пока фиксируют рост заболеваемости.

Продолжают расти цифры и по смертности. В России снова антирекорд по этому показателю – скончались 1178 человек. На фоне такой статистики россиян в очередной раз призывают вакцинироваться – с прививкой ковид протекает в разы легче.

А сотрудники МВД, тем временем, борются с изготовителями поддельных сертификатов о вакцинации. Только во втором полугодии в России возбудили более 500 уголовных дел.

Вулкан на острове Пальма извергается уже полтора месяца. Лавой накрыло более 900 гектаров территории, разрушено около двух с половиной тысяч зданий и 70 километров дорог. Человеческих жертв удалось избежать, но более 7 тысяч жителей были эвакуированы. Оставшиеся на острове люди столкнулись с неожиданной проблемой. Пеплом оказалась засыпана огромная территория, включая кладбище Лас-Манчас. Там расположен единственный на островe крематорий.

Теперь для совершения обряда сжигания тела умерших приходится переправлять на Тенерифе. Когда ситуация изменится никто прогнозировать не берется. Только накануне ученые зафиксировали на Пальме около 70 сейсмических толчков. Магнитуда самых сильных превышала три с половиной. Один из депутатов муниципального совета предложил неожиданное решение проблемы – разбомбить вулкан. По его мнению, так можно будет контролировать направление движения лавы и минимизировать разрушения. Предложение политика вызвало шквал критики и породило в сети многочисленные мемы.