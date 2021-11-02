"Москва и мир": погода в РФ и вулкан на острове Пальма

В России на этой неделе ожидается рекордный всплеск тепла. В ближайшие выходные температура будет на 6–10 градусов выше климатической нормы. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Комфортная погода распространится на территорию всей страны, за исключением юга Сибири. А обеспечат ее теплые воздушные массы из Атлантики, такое бывает достаточно редко.

В Москву вместе с теплом придут дожди. Они будут кратковременными и начнутся 3 ноября. Что касается тумана, который накрыл столицу, то, по словам метеорологов, для этого времени года такое явление вполне характерно и хорошо изучено.

Из-за тумана, который начал накрывать столицу и область накануне вечером, видимость на дорогах не превышала 200 метров. В столичных аэропортах начались задержки и отмены рейсов, десятки самолетов ушли на запасные аэродромы. В пелене скрылись столичные высотки и башни "Москва-Сити".

Вулкан на острове Пальма извергается уже полтора месяца. Лавой накрыло более 900 гектаров территории, разрушено около двух с половиной тысяч зданий и 70 километров дорог. Человеческих жертв удалось избежать, но более 7 тысяч жителей были эвакуированы.

Оставшиеся на острове люди столкнулись с неожиданной проблемой. Пеплом оказалось засыпано огромная территория, включая кладбище Лас-Манчас. Там расположен единственный на острове крематорий. Теперь для совершения обряда сжигания тела умерших приходится переправлять на Тенерифе. Когда ситуация изменится, никто прогнозировать не берется.

Только накануне ученые зафиксировали на Пальме около 70 сейсмических толчков. Магнитуда самых сильных превышала три с половиной. Один из депутатов муниципального совета предложил неожиданное решение проблемы – разбомбить вулкан. По его мнению, так можно будет контролировать направление движения лавы и минимизировать разрушения. Предложение политики вызвало шквал критики и породило в Сети многочисленные мемы.

Всероссийскую перепись населения в онлайн-формате продлили до 14 ноября. Такое решение было принято из-за режима нерабочих дней и введенных в регионах ограничений. Дистанционка в переписи используется впервые. Заполнить переписной лист через сайт можно за себя и за членов семьи. Такой способ попробовали уже 20 миллионов человек. А еще 70 миллионов россиян переписались традиционным образом – с помощью переписчиков, которые сами ходят по домам. Им выдали специальные планшеты, чтобы больше не было необходимости носить с собой бумаги.

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов рассказал, что Всероссийская перепись идет с опережением сроков, которые были определены ранее. По его словам, предполагалось, что к 1 ноября в ней поучаствуют 50% россиян, однако уже переписались 63%. Смелов также сообщил, что наиболее активно перепись идет в Мордовии, Чечне, Волгоградской и Тульской областях, а также в столичном регионе.