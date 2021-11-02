"Москва и мир": наборы "С заботой о здоровье" и вакцинация в Нью-Йорке

Более 300 тысяч наборов "С заботой о здоровье" вручены столичным пенсионерам. Подарок получают горожане старше 65 лет, которые сделали первую прививку от коронавируса в период с 23 июня по 31 декабря. Обязательное условие – завершить вакцинацию полностью. В набор входят пульсоксиметр, тонометр, таблетница, витамины, набор уходовой косметики, антибактериальные гели и набор медицинских масок.

Чтобы получить коробку "С заботой о здоровье" горожанам необходимо прийти в пункт вакцинации до 1 марта 2022 года. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, справку о вакцинации или QR-код. На получение подарка выдадут сертификат.

Забрать набор можно в центре социального обслуживания или поликлинике, причем независимо от того, где была проведена вакцинация. Также пенсионеры, завершившие вакцинацию до конца года или прошедшие ревакцинацию в этот же период, могут выбрать вместо подарочного набора денежную компенсацию – 10 тысяч рублей.

В Нью-Йорке почти 2,5 тысячи пожарных ушли на вынужденные больничные: они не хотят вакцинироваться от коронавируса, а для работы это обязательно. Из-за нехватки специалистов в городе закрылись 18 пожарных станций. Спасатели покинули рабочие места после многочисленных акций протеста.

В аналогичной ситуации оказались полицейские и сотрудники других муниципальных служб. Более 10 тысяч человек отправили в неоплачиваемые отпуска за невыполнение предписания мэра города.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил вакцинацию от коронавируса обязательной для всех работников городских служб. При этом более половины из них так и не посетили прививочные пункты. Непримиримость обеих сторон привела к тому, что работу, помимо пожарных станций, может приостановить каждая пятая бригада скорой помощи, а коммунальные службы перейдут на 12-часовые смены.

Между тем в США уже 70% взрослого населения полностью вакцинировалось. Со следующий недели в стране начнут прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет.

В Кремле посоветовали не верить слухам о продлении нерабочих дней. Дмитрий Песков призвал россиян ориентироваться только на официальную информацию. Пресс-секретарь президента РФ напомнил об указе, где нерабочими на федеральном уровне обозначены только дни по 7 ноября. При этом он подчеркнул, что у глав регионов есть особые полномочия, они могут принимать меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Так, нерабочий режим минимум до 12 ноября продлили в Новгородской области. Губернатор Андрей Никитин пояснил, что в регионе пока фиксируют рост заболеваемости. Продолжают расти цифры и по смертности. В России снова антирекорд по этому показателю – скончалось 1 178 человек. На фоне такой статистики россиян в очередной раз призывают вакцинироваться – с прививкой ковид протекает в разы легче.

Сотрудники МВД тем временем борются с изготовителями поддельных сертификатов о вакцинации. Только во втором полугодии в России возбудили более 500 уголовных дел.