"Москва и мир": погода в РФ и вакцинация в Нью-Йорке

В России на этой неделе ожидается рекордный всплеск тепла. В ближайшие выходные температура будет на 6–10 градусов выше климатической нормы. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Комфортная погода распространится на территорию всей страны, за исключением юга Сибири. А обеспечат ее теплые воздушные массы из Атлантики, такое бывает достаточно редко.

В Москву вместе с теплом придут дожди. Они будут кратковременными и начнутся 3 ноября. Что касается тумана, который накрыл столицу, то, по словам метеорологов, для этого времени года такое явление вполне характерно и хорошо изучено.

Из-за тумана, который начал накрывать столицу и область накануне вечером, видимость на дорогах не превышала 200 метров. В столичных аэропортах начались задержки и отмены рейсов, десятки самолетов ушли на запасные аэродромы. В пелене скрылись столичные высотки и башни "Москва-Сити".

В Нью-Йорке почти 2,5 тысячи пожарных ушли на вынужденные больничные: они не хотят вакцинироваться от коронавируса, а для работы это обязательно. Из-за нехватки специалистов в городе закрылись 18 пожарных станций. Спасатели покинули рабочие места после многочисленных акций протеста.

В аналогичной ситуации оказались полицейские и сотрудники других муниципальных служб. Более 10 тысяч человек отправили в неоплачиваемые отпуска за невыполнение предписания мэра города.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил вакцинацию от коронавируса обязательной для всех работников городских служб. При этом более половины из них так и не посетили прививочные пункты. Непримиримость обеих сторон привела к тому, что работу, помимо пожарных станций, может приостановить каждая пятая бригада скорой помощи, а коммунальные службы перейдут на 12-часовые смены.

Между тем в США уже 70% взрослого населения полностью вакцинировалось. Со следующий недели в стране начнут прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет.

В России развернули рекордное количество коек для больных COVID-19 – 290 тысяч. Об рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, во время предыдущего пика заболеваемости для пациентов с коронавирусом задействовали на 20 тысяч коек меньше. Также специалист отметил, что некоторое снижение заболеваемости сейчас наблюдается только в 13 регионах страны.

В России тем временем продолжается режим нерабочих дней. Его ввели для того, чтобы снизить распространение вируса. Закрыт общепит, торговые центры, салоны красоты, спортзалы, центры "Мои документы", кинотеатры, а театры и музеи работают с неполной посещаемостью.

Из-за ограничений иностранные туроператоры массово аннулируют или переносят туры с заездами на ближайшие даты. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В последнее время основной поток туристов едет в РФ из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Индии, также есть туристы из Европы – Германии, Швейцарии и Словении.