"Москва и мир": прививка от COVID-19 на ВДНХ и сервис "По пути"

В Москве расширяют сеть пунктов вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, число желающих сделать прививку растет. Кроме того, становится все больше людей, которым в ближайшее время потребуется ревакцинация.

Так, новый прививочный центр заработал в еще одном популярном месте – на ВДНХ. Он расположен в левом крыле арки главного входа. Также там можно сдать экспресс-тест на COVID-19. Предварительная запись не требуется.

Быстрый анализ могут бесплатно сделать все желающие. Для этого понадобится только паспорт (для взрослого) и свидетельство о рождении для ребенка, а также номер полиса ОМС при наличии. Положительный результат экспресс-теста не является подтверждением заболевания. При этом у человека для дополнительной диагностики сразу на месте возьмут мазок на ПЦР-исследование.

В столичном регионе расширили зону работы сервиса "По пути". Так, теперь более 20 тысяч жителей поселения Рязановского в ТиНАО могут заказывать автобусы до станции МЦД Силикатная. Для этого пополнили транспортный парк.

Сервис работает по востребованию. В приложении "Московский транспорт" достаточно указать нужную остановку и автобус приедет туда. При входе потребуется отсканировать QR-код. Стоимость услуги – 46 рублей. В рамках первого этапа проекта в ТиНАО был доступен один маршрут – до метро "Прокшино" и обратно. На нем работают 30 автобусов. Теперь добавили еще 15.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что сервис "По пути" особенно необходим во время пандемии, так как позволяет разгрузить существующие маршруты. По его словам, автобусы уже востребованы у пассажиров и спрос на них только растет. Уже за первый месяц работы "По пути" в полном режиме автобусы перевезли 22 тысячи человек.

В мире сделано более семи миллиардов прививок от коронавируса. За сутки процедуру вакцинации в среднем проходят 32 миллиона человек. Эксперты отмечают, что при таких темпах, чтобы иммунизировать 75 процентов жителей планеты, нужно будет еще минимум пять месяцев.

Лидерами по количеству введенных доз остаются Китай, Индия и США. В России провели более 50 миллионов полных циклов вакцинации от коронавируса. Уровень коллективного иммунитета к ковиду в стране оценивается почти в 47 процентов. Активно идет кампания по ревакцинации. Причем после третьей прививки препаратом "Спутник V" у пациентов побочных эффектов не наблюдается. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Сейчас первую зарегистрированную в миру вакцину против COVID-19 используют в 70 странах мира. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств по-прежнему не одобряют российский препарат к массовому применению. По мнению Гинцбурга, западные медицинские чиновники просто отказываются замечать успехи российской вакцины "Спутник V".