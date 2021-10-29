"Москва и мир": новые пункты тестирования на COVID-19 и подорожание багета во Франции

В московском метро открылись новые пункты экспресс-тестирования на коронавирус. Процедура бесплатная. Мобильные лаборатории заработали на "Тверской", "Пушкинской", "Маяковской", "Тургеневской", "Хорошёвской" и "Третьяковской". Еще на семи станциях экспресс-тестирование ведется с прошлой недели. Медпункты расположены у выходов, и не мешают работе подземки. Взрослые могут сдать тест при наличии паспорта и полиса ОМС, детям потребуется свидетельство о рождении и присутствии родителей. Всего в общественных местах Москвы развернуто около 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19.

Кроме того, в городе решено возобновить работу пяти КТ-центров для обследования пациентов с коронавирусом. Таким образом теперь их в городе 26. Центры работают на базе поликлиник. Увеличилось и количество обсерваторов, где принимают пациентов с легкой формой заболевания, если они не могут лечиться дома.

Булочные во Франции предупреждают клиентов о скором подорожании багетов. Такие объявления все чащи стали появляться на витринах. Сейчас багет стоит в среднем 90 центов, но уже в ближайшие дни к этой сумме прибавят не менее 10–15 процентов. Для страны это целое событие, так как за последние 20 лет багет подорожал всего на 23 цента. Одна из причин, которая привела к этому – повышение цен на пшеницу на мировых рынках сразу на 30 процентов. А это в свою очередь стало следствием неблагоприятных погодных условий, инфляции, роста тарифов на электроэнергию и упаковку.

Для французов подорожание багета значительно ударит по карману. Без хрустящего хлеба они не садятся за стол, он часть завтрака, обеда, и ужина. Ежедневно его покупают не менее 12 миллионов раз. Технология изготовления багета закреплена французскими законами. Длинна должна быть в пределах 90 сантиметров, а вес – 250 граммов. Багет даже собираются внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

В Кемерове вынесли приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне". Самый большой срок – 14 лет колонии общего режима получила Юлия Богданова. Она была гендиректором компании-собственника ТЦ. Ее обвинили в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и привели к смерти людей, а также в нарушении требований пожарной безопасности. Приговор Богдановой немного смягчили. Суд учел, что она частично признала вину, возместила ущерб потерпевшим и что у нее несовершеннолетний ребенок.

Приговоры также вынесли другим руководителям "Зимней вишни", главе компании, которая обслуживала противопожарную систему торгового центра, руководителю тушения, пожарному и охраннику. Минимальный срок – пять лет, получил пожарный. Адвокаты пяти подсудимых будут обжаловать приговор.

Пожар в "Зимней вишне" произошел в марте 2018 года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже здания, где находились кинозалы и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, в основном дети. 147 человек пострадали. Расследование показало, что пожар начался в светодиодном светильнике. В него, как предполагается, попала талая вода с крыши. Противопожарная система, при этом, не работала.