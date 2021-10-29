"Москва и мир": комплекс НИИ Склифосовского и подорожание багета во Франции

В следующем году на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского откроется новый стационарный комплекс. Он построен уже почти на сорок процентов. Специалисты смогут принимать в медучреждении до 200 пациентов в день. Как продвигаются строительные работы оценил Сергей Собянин.

Булочные во Франции предупреждают клиентов о скором подорожании багетов. Такие объявления все чащи стали появляться на витринах. Сейчас багет стоит в среднем 90 центов, но уже в ближайшие дни к этой сумме прибавят не менее 10–15 процентов. Для страны это целое событие, так как за последние 20 лет багет подорожал всего на 23 цента. Одна из причин, которая привела к этому – повышение цен на пшеницу на мировых рынках сразу на 30 процентов. А это в свою очередь стало следствием неблагоприятных погодных условий, инфляции, роста тарифов на электроэнергию и упаковку.

Для французов подорожание багета значительно ударит по карману. Без хрустящего хлеба они не садятся за стол, он часть завтрака, обеда, и ужина. Ежедневно его покупают не менее 12 миллионов раз. Технология изготовления багета закреплена французскими законами. Длинна должна быть в пределах 90 сантиметров, а вес – 250 граммов. Багет даже собираются внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

1 163 жертв ковида – в России поставлен очередной суточный антирекорд. Растут и показатели заболеваемости. За сутки – почти 40 тысяч заразившихся. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России вводятся ограничительные меры.

В субботу, 30 октября, по распоряжению президента по всей России вводится режим нерабочих дней, который продлится неделю. В ряде регионов эта мера начала действовать уже на прошлой неделе. В столице двери ресторанов, кафе, торговых центров, салонов красоты и спортзалов закрылись накануне. Эта меры, а также рост числа вакцинированных уже дали первые результаты. Заболевших за последний сутки на 11 процентов меньше, чем днем ранее.

В некоторых российских регионах на фоне взрывного спроса на вакцинацию начались проблемы с препаратами. В Кремле пообещали, что нехватку устранят в самые короткие сроки и отметили, что если бы прививочная компания проходила всегда в одном ритме, перебоев не возникло бы.