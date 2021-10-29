"Москва и мир": новые пункты тестирования на COVID-19 и иск против Джо Байдена

В московском метро открылись новые пункты экспресс-тестирования на коронавирус. Процедура бесплатная. Мобильные лаборатории заработали на "Тверской", "Пушкинской", "Маяковской", "Тургеневской", "Хорошёвской" и "Третьяковской". Еще на семи станциях экспресс-тестирование ведется с прошлой недели. Медпункты расположены у выходов, и не мешают работе подземки. Взрослые могут сдать тест при наличии паспорта и полиса ОМС, детям потребуется свидетельство о рождении и присутствии родителей. Всего в общественных местах Москвы развернуто около 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19.

Кроме того, в городе решено возобновить работу пяти КТ-центров для обследования пациентов с коронавирусом. Таким образом теперь их в городе 26. Центры работают на базе поликлиник. Увеличилось и количество обсерваторов, где принимают пациентов с легкой формой заболевания, если они не могут лечиться дома.

Флорида подала иск против Джо Байдена. Руководство Штата не согласно с введением в стране обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан. Президентское постановление об этом должно вступить в силу 8 декабря. Власти Флориды подали иск заранее, чтобы предотвратить грядущие увольнения. Джо Байден, невзирая на критику считает, что темпы вакцинации нужно наращивать. Даже если для этого придется идти на крайние меры. Для подтверждения своей правоты он приводит данные статистики.

Политик напомнил, что при экс-президенте Трампе привились только два миллиона американцев, тогда как при Байдене уже больше 190 миллионов. При этом другие цифры говорят, что американцы все меньше доверяют своему лидеру. Рейтинг Байдена за девять месяцев на посту главы государства снизился почти до 45%. Такого низкого уровня поддержки президента в США не было со времен Второй мировой войны.

1 163 жертв ковида – в России поставлен очередной суточный антирекорд. Растут и показатели заболеваемости. За сутки – почти 40 тысяч заразившихся. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России вводятся ограничительные меры. В субботу, 30 октября, по распоряжению президента по всей России вводится режим нерабочих дней, который продлится неделю. В ряде регионов эта мера начала действовать уже на прошлой неделе. В столице двери ресторанов, кафе, торговых центров, салонов красоты и спортзалов закрылись накануне. Эта меры, а также рост числа вакцинированных уже дали первые результаты. Заболевших за последний сутки на 11 процентов меньше, чем днем ранее. В некоторых российских регионах на фоне взрывного спроса на вакцинацию начались проблемы с препаратами. В Кремле пообещали, что нехватку устранят в самые короткие сроки и отметили, что если бы прививочная компания проходила всегда в одном ритме, перебоев не возникло бы.