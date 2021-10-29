"Москва и мир": закрытие участка БКЛ и иск против Джо Байдена

Участок Большой кольцевой линии от станции "Хорошевская" до "Мневников" закрыли на три дня, до воскресенья, 31 октября. Поезда курсируют только между станциями "Савеловская" и "Деловой центр". Специалистам за эти дни предстоит присоединить новые станции БКЛ к действующей сети метрополитена. Работы проводят в нерабочие дни, чтобы ограничения не доставляли неудобств пассажирам.

По маршруту движения поездов на закрытых участках запустили бесплатные компенсационные автобусы. Они курсируют от станции "Хорошевская" до "Народного Ополчения", а второй маршрут до "Мневников". Первый автобус отправляется в рейс в 5:20 утра. Так же можно воспользоваться регулярными маршрутами наземного транспорта.

На БКЛ до января откроют еще 10 станций. А замкнуть кольцо планируют раньше срока. Строительство Большой кольцевой линии собираются закончиться уже в следующем году.

В Кемерове вынесли приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне". Самый большой срок – 14 лет колонии общего режима, получила Юлия Богданова. Она была гендиректором компании-собственника ТЦ. Ее обвинили в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и привели к смерти людей, а также в нарушении требований пожарной безопасности. Приговор Богдановой немного смягчили. Суд учел, что она частично признала вину, возместила ущерб потерпевшим и что у нее несовершеннолетний ребенок.

Приговоры также вынесли другим руководителям "Зимней вишни", главе компании, которая обслуживала противопожарную систему торгового центра, руководителю тушения, пожарному и охраннику. Минимальный срок – пять лет, получил пожарный. Адвокаты пяти подсудимых будут обжаловать приговор. Пожар в "Зимней вишне" произошел в марте 2018 года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже здания, где находились кинозалы и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, в основном дети. 147 человек пострадали. Расследование показало, что пожар начался в светодиодном светильнике. В него, как предполагается, попала талая вода с крыши. Противопожарная система, при этом, не работала.

Флорида подала иск против Джо Байдена. Руководство Штата не согласно с введением в стране обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан. Президентское постановление об этом должно вступить в силу 8 декабря. Власти Флориды подали иск заранее, чтобы предотвратить грядущие увольнения.

Джо Байден считает, что темпы вакцинации нужно наращивать. Даже если для этого придется идти на крайние меры. Для подтверждения своей правоты он приводит данные статистики. Политик напомнил, что при экс-президенте Трампе привились только два миллиона американцев, тогда как при Байдене уже больше 190 миллионов. При этом другие цифры говорят,что американцы все меньше доверяют своему лидеру. Рейтинг Байдена за девять месяцев на посту главы государства снизился почти до 45%. Такого низкого уровня поддержки президента в США не было со времен Второй мировой войны.