"Москва и мир": переболевшие ковидом дети и торнадо в Техасе

28 октября, 21:40
Более 190 тысяч детей в Москве переболели ковидом с начала пандемии. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании клинического комитета по коронавирусу. Мэр отметил, что в эту волну вирусом заражаются в 2–3 раза больше несовершеннолетних, чем в предыдущую.
Тяжелее ковид переносят дети с хроническими заболеваниями. Потому сейчас для их лечения будут применять новый протокол. Алгоритм и инновационные препараты уже одобрены. Их используют в России впервые.
Детей, у которых диагностирован коронавирус, с самого начала пандемии лечат в больнице имени Башляевой. Теперь работает еще и дистанционный консультативный центр. Если ребенку потребуется госпитализация, то вместе с мамой или папой его разместят в одном из боксов, которые обеспечивают полную изоляцию. В программу обследования войдут анализы, компьютерная томография, ЭКГ.
Техас накрыла серия мощных торнадо. Очевидцы насчитали не менее шести воронок. Ураганный ветер с корнем вырывал деревья, переворачивал машины и обрывал линии электропередач. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Больше всех досталось Хьюстону. В городе разрушено несколько жилых домов. Начались восстановительные работы. При этом метеорологи предупреждают, что в ближайшее время штормовая погода в регионе сохранится, но стихия переместится на побережье Мексиканского залива и принесет туда разрушительный ветер, торнадо и дожди с градом.
Страдают от непогоды и жители шотландского Глазго. Проливные дожди там вызвали многочисленные подтопления. Городская ливневая канализация не справляется с обильными осадками. Некоторые дороги покрыты 30-сантиметровым слоем воды. По стечению обстоятельств Глазго через три дня должен принять конференцию ООН по изменению климата. Многие сочли это знаком. Стихия накрыла весь юго-запад Шотландии и часть Англии. Дожди в этих регионах продолжатся. За сутки может выпасть около 300 миллиметров осадков – это вдвое больше октябрьской нормы.
За последние сутки в России подтвердились более 40 тысяч новых случаев коронавируса. Это максимальное число за все время пандемии. Заболевшие есть во всех регионах страны. Обновился антирекорд и по смертности – скончались 1 159 человек.
Самая напряженная ситуация сейчас в столице. В Москве почти плюс 8,5 тысячи новых пациентов с ковидом. Суточная заболеваемость после двухдневного снижения вновь выросла до значений конца июня, отметили в Оперштабе.
В столице начались нерабочие дни. Они продлятся по 7 ноября. Кафе, рестораны и весь общепит работает только навынос или на доставку готовых блюд. Что касается магазинов, то открыты только те, которые продают продукты и товары первой необходимости. Остальные, в том числе те, которые торгуют преимущественно алкоголем, закрыты. Также не работают салоны красоты, парикмахерские, бани сауны, фитнес-клубы, бассейны. А вот театры и музеи смогут принимать посетителей, но только 50% от обычного количества.
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