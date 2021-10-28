"Москва и мир": высадка деревьев в столице и обвинения против Алека Болдуина

В Москве на Ленинградском проспекте в ночь на 28 октября высадили сотни деревьев. Вместе с одноименным шоссе эта магистраль стала абсолютным лидером по количеству и разнообразию видов растений. На проспекте, в том числе появились остролистные клены.

Всего вдоль основных городских магистралей высадят более 16 тысяч деревьев и кустарников. Программа озеленения стартовала в начале октября. Помимо Ленинградского проспекта взрослые липы, рябины, клены и сирень украсят Алтуфьевское шоссе, Мичуринский, Ломоносовский и Балаклавский проспекты и некоторые другие трассы.

Деревья подбирали с учетом их способности адаптироваться к новым условиям. Им предстоит не только стать украшением мегаполиса, но и очищать воздух, защищать город от шума и дорожной пыли, а также создавать прохладу в жаркие дни.

Против Алека Болдуина и съемочной группы фильма "Ржавчина" могут выдвинуть обвинения в связи с гибелью кинооператора. Об этом сообщили в прокуроре округа Санта-Фе. В ведомстве не уточнили, о каком конкретно обвинении идет речь, но не исключили, что это может быть уголовное преследование.

В полиции отметили, что во время обыска на ранчо, где велись съемки фильма, в реквизите обнаружили много настоящих боеприпасов. Кроме того, помощник режиссера признался, что не проверил револьвер перед тем, как передать его Болдуину для съемок эпизода, во время которого и произошел несчастный случай. Уже после рокового выстрела в барабане пистолета обнаружили четыре холостых патрона и одну гильзу без пули.

Трагедия произошла 22 октября во время съемок вестерна "Ржавчина". Актер Алек Болдуин по сценарию выстрелил из пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. В результате инцидента погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер картины был ранен.

Более 190 тысяч детей в Москве переболели ковидом с начала пандемии. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании клинического комитета по коронавирусу. Мэр отметил, что в эту волну вирусом заражаются в 2–3 раза больше несовершеннолетних, чем в предыдущую.

Тяжелее ковид переносят дети с хроническими заболеваниями. Потому сейчас для их лечения будут применять новый протокол. Алгоритм и инновационные препараты уже одобрены. Их используют в России впервые.

Детей, у которых диагностирован коронавирус, с самого начала пандемии лечат в больнице имени Башляевой. Теперь работает еще и дистанционный консультативный центр. Если ребенку потребуется госпитализация, то вместе с мамой или папой его разместят в одном из боксов, которые обеспечивают полную изоляцию. В программу обследования войдут анализы, компьютерная томография, ЭКГ.