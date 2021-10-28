"Москва и мир": погода в столичном регионе и торнадо в Техасе

В Москве и Подмосковье до конца октября ожидаются теплые дни. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал, что воздух прогреется до +11 градусов. Потепление в столице почувствовали уже 28 октября. Синоптик назвал его взрывным. Столбики термометров с утренних +6 градусов поднялись на 4 деления вверх. Таким образом, на улице на несколько градусов теплее, чем обычно бывает в это время. Произошло это благодаря теплому североатлантическому циклону.

Атмосферное давление также будет растит и составит 752 миллиметра ртутного столба. Картину немного портят дожди, но они будут кратковременными. На смену им придет солнечная погода. К тому же ветер заметно ослабнет.

По прогнозам синоптиков, такая комфортная погода продлится пять дней. Обещает быть теплым и начало ноября. Температура воздуха будет на семь градусов превышать климатическую норму. Такая погода установится на всей Европейской части страны.

Техас накрыла серия мощных торнадо. Очевидцы насчитали не менее шести воронок. Ураганный ветер с корнем вырывал деревья, переворачивал машины и обрывал линии электропередач. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Больше всех досталось Хьюстону. В городе разрушено несколько жилых домов. Начались восстановительные работы. При этом метеорологи предупреждают, что в ближайшее время штормовая погода в регионе сохранится, но стихия переместится на побережье Мексиканского залива и принесет туда разрушительный ветер, торнадо и дожди с градом.

Страдают от непогоды и жители шотландского Глазго. Проливные дожди там вызвали многочисленные подтопления. Городская ливневая канализация не справляется с обильными осадками. Некоторые дороги покрыты 30-сантиметровым слоем воды. По стечению обстоятельств Глазго через три дня должен принять конференцию ООН по изменению климата. Многие сочли это знаком. Стихия накрыла весь юго-запад Шотландии и часть Англии. Дожди в этих регионах продолжатся. За сутки может выпасть около 300 миллиметров осадков – это вдвое больше октябрьской нормы.

За последние сутки в России подтвердились более 40 тысяч новых случаев коронавируса. Это максимальное число за все время пандемии. Заболевшие есть во всех регионах страны. Обновился антирекорд и по смертности – скончались 1 159 человек.

Самая напряженная ситуация сейчас в столице. В Москве почти плюс 8,5 тысячи новых пациентов с ковидом. Суточная заболеваемость после двухдневного снижения вновь выросла до значений конца июня, отметили в Оперштабе.

В столице начались нерабочие дни. Они продлятся по 7 ноября. Кафе, рестораны и весь общепит работает только навынос или на доставку готовых блюд. Что касается магазинов, то открыты только те, которые продают продукты и товары первой необходимости. Остальные, в том числе те, которые торгуют преимущественно алкоголем, закрыты. Также не работают салоны красоты, парикмахерские, бани сауны, фитнес-клубы, бассейны. А вот театры и музеи смогут принимать посетителей, но только 50% от обычного количества.