"Москва и мир": погода в столичном регионе и обвинения против Алека Болдуина

В Москве и Подмосковье до конца октября ожидаются теплые дни. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал, что воздух прогреется до +11 градусов. Потепление в столице почувствовали уже 28 октября. Синоптик назвал его взрывным. Столбики термометров с утренних +6 градусов поднялись на 4 деления вверх. Таким образом, на улице на несколько градусов теплее, чем обычно бывает в это время. Произошло это благодаря теплому североатлантическому циклону.

Атмосферное давление также будет растит и составит 752 миллиметра ртутного столба. Картину немного портят дожди, но они будут кратковременными. На смену им придет солнечная погода. К тому же ветер заметно ослабнет.

По прогнозам синоптиков, такая комфортная погода продлится пять дней. Обещает быть теплым и начало ноября. Температура воздуха будет на семь градусов превышать климатическую норму. Такая погода установится на всей Европейской части страны.

Против Алека Болдуина и съемочной группы фильма "Ржавчина" могут выдвинуть обвинения в связи с гибелью кинооператора. Об этом сообщили в прокуроре округа Санта-Фе. В ведомстве не уточнили, о каком конкретно обвинении идет речь, но не исключили, что это может быть уголовное преследование.

В полиции отметили, что во время обыска на ранчо, где велись съемки фильма, в реквизите обнаружили много настоящих боеприпасов. Кроме того, помощник режиссера признался, что не проверил револьвер перед тем, как передать его Болдуину для съемок эпизода, во время которого и произошел несчастный случай. Уже после рокового выстрела в барабане пистолета обнаружили четыре холостых патрона и одну гильзу без пули.

Трагедия произошла 22 октября во время съемок вестерна "Ржавчина". Актер Алек Болдуин по сценарию выстрелил из пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. В результате инцидента погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер картины был ранен.

Еще в нескольких регионах России начались нерабочие дни и вступили в силу ограничения. Так, в Калининградской, Смоленской областях и Хакасии закрылись все заведения общепита. Они могут работать только навынос и для доставки блюд курьерами. Рестораны и столовые в отелях и гостиницах смогут обслуживать только постояльцев. При этом сотрудники должны быть привиты от коронавируса, либо иметь отрицательный ПЦР-тест. Также в этих регионах на период длинных выходных приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров.

В Ростовской области ограничения для ресторанов и кафе менее строгие, им запрещено работать с 21:00 до 06:00, однако в другие часы они могут обслуживать посетителей.

Ограничения вступили в силу и в столичном регионе. В Москве и Подмосковье закрыты: общепит, магазины (кроме тех, которые продают продукты и товары первой необходимости), салоны красоты, парикмахерские, спортивные центры, бани, развлекательные объекты.