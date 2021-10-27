"Москва и мир": новый пригородный вокзал и сенат против Болсонару

На Киевском направлении МЖД заработал пригородный вокзал Кокошкино. Капитальная реконструкция объекта продолжалась два года. В будущем он войдет в состав МЦД-4. Новая станция сделает проезд до столицы более удобным для 20 тысяч человек – это жители поселка Кокошкино и близлежащих населенных пунктов.

Так, на поезде от Кокошкино до Киевского вокзала можно добраться примерно за 50 минут, а на автомобиле этот путь займет не менее полутора часов.

Пригородный вокзал построили на месте старой станции Кокошино. Все работы проходили без остановки движения поездов. Рядом с вокзалом находятся остановки пяти маршрутов наземного транспорта.

В 2022 году начнется благоустройство рядом со станцией, где появятся парковочные карманы, автостоянки и велодорожки.

Президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в совершении 9 преступлений. Спецкомиссия Сената считает, что он и еще около 80 высокопоставленных чиновников виновны в масштабном распространение коронавируса в стране. Это, в том числе, сыновья президента, действующие и бывшие министры, депутаты, врачи и предприниматели.

Самому Болсонару напомнили, что он призывал не носить маски и не вакцинироваться, а также пытался продвигать на рынок препараты, чья эффективность в лечении COVID-19 не доказана. Итоговый доклад теперь передадут в Генпрокуратуру. Если там доводы сенаторов сочтут убедительными, Болсонару грозит импичмент.

Сам президент все обвинения отвергает. И более того, заручился поддержкой Дональда Трампа. Действия Болсонару он назвал борьбой за народ Бразилии. В этой стране за время пандемии умерли более 600 тысяч человек. И было зарегистрировано свыше 21 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Власти Израиля 15 ноября объявят о признании вакцинированными тех, кто привился "Спутником V" и их будут пускать в страну. Об этом сообщают местные СМИ. Также они пишут, что российских туристов при въезде все равно обяжут пройти серологическое исследование и сдать ПЦР-тест до и после полета.

По данным СМИ, решение признать "Спутник V" было принято 26 октября на совещании премьер-министра страны Нафтали Беннета с высокопоставленными чиновниками из сферы здравоохранения.

Тем временем в России оценили эффективность "Спутника V" против нового вида штамма "Дельта". Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина защищает от всех вариантов коронавируса. Ни один из них не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом. Гинцбург подчеркнул, что новые варианты штамма "Дельта" появляются постоянно, однако пока не один из них по распространенности не превышает и десятой доли процента.