"Москва и мир": нерабочие дни в столице и дожди на Сицилии

В четверг, 28 октября, в Москве начинаются нерабочие дни. Они продлятся по 7 ноября. Столица будет жить в режиме ограничений. Их пришлось вводить из-за того, что число заражений коронавирусом в городе растет. Новые меры помогут разорвать максимальное количество цепочек заболеваемости.

Так, кафе, рестораны и весь общепит будет работать только навынос или на доставку готовых блюд. Что касается магазинов, то открыты останутся только те, которые продают продукты и товары первой необходимости. Остальные, в том числе те, которые торгуют преимущественно алкоголем, будут закрыты.

Также работать не разрешается салонам красоты, парикмахерским, баням, саунам, фитнес-клубам и бассейнам. А вот театры и музеи смогут принимать посетителей, но только 50 процентов от обычного количества. Тем не менее в Пушкинском музее заявили, что вход будет осуществляться только по QR-кодам.

На прогулки по городу никаких ограничений нет. Более того, продолжит работу открытая зона Московского зоопарка. Также будет доступна, например, территория ВДНХ, за исключением некоторых павильонов.

По меньшей мере два человека стали жертвами наводнения на Сицилии. Мощные ливни обрушились на остров накануне. Больше остальных пострадал портовый город Катания. Его исторический центр оказался практически полностью затоплен. Движение транспорта парализовано, многие районы обесточены. Жителям рекомендовано не выходить на улицу. Магазины и школы пока остаются закрытыми.

Синоптики предупреждают, что штормовая погода на острове продлится как минимум до конца недели. Причем угрожает циклон и соседней Калабрии. А вот в американской Калифорнии на дожди возлагают большие надежды. Они уже помогли справиться с засухой и лесными пожарами, а сейчас пополняют запасы водохранилищ. Например, уровень воды в озере Оровилл поднялся на семь метров. Впрочем, у нынешней погоды есть и обратная сторона.

Дожди в Штате затопили дороги, повалили деревья и повредили опоры линий электропередач. Около 175 тысяч домов и предприятий в Калифорнии были обесточены. Стихия спровоцировала сход оползней, из-за них пришлось перекрывать несколько крупных автомагистралей.

Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения. Премьер-министр проходил процедуру удаленно – заполнил бланк через портал госуслуг и призвал россиян последовать его примеру.



Перепись началась 15 октября и продлится до 14 ноября, а в отдаленных частях страны – до 20 декабря. Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2002 и 2010 годах. Но в историю России она войдет как первая цифровая – на этот раз используются передовые технологии.

Переписчики теперь работают со специальными планшетами. Кроме того, любой житель страны может переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в офисах "Мои документы" или на стационарных переписных участках.