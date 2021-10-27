"Москва и мир": новый пригородный вокзал Кокошкино и дожди на Сицилии

На Киевском направлении МЖД заработал пригородный вокзал Кокошкино. Капитальная реконструкция объекта продолжалась два года. В будущем он войдет в состав МЦД-4. Новая станция сделает проезд до столицы более удобным для 20 тысяч человек – это жители поселка Кокошкино и близлежащих населенных пунктов.

Так, на поезде от "Кокошкино" до Киевского вокзала можно добраться примерно за 50 минут, а на автомобиле этот путь займет не менее полутора часов.

Пригородный вокзал построили на месте старой станции Кокошино. Все работы проходили без остановки движения поездов. Рядом с вокзалом находятся остановки пяти маршрутов наземного транспорта.

В 2022 году начнется благоустройство рядом со станцией, где появятся парковочные карманы, автостоянки и велодорожки.

По меньшей мере два человека стали жертвами наводнения на Сицилии. Мощные ливни обрушились на остров накануне. Больше остальных пострадал портовый город Катания. Его исторический центр оказался практически полностью затоплен. Движение транспорта парализовано, многие районы обесточены. Жителям рекомендовано не выходить на улицу. Магазины и школы пока остаются закрытыми.

Синоптики предупреждают, что штормовая погода на острове продлится как минимум до конца недели. Причем угрожает циклон и соседней Калабрии. А вот в американской Калифорнии на дожди возлагают большие надежды. Они уже помогли справиться с засухой и лесными пожарами, а сейчас пополняют запасы водохранилищ. Например, уровень воды в озере Оровилл поднялся на семь метров. Впрочем, у нынешней погоды есть и обратная сторона.

Дожди в Штате затопили дороги, повалили деревья и повредили опоры линий электропередач. Около 175 тысяч домов и предприятий в Калифорнии были обесточены. Стихия спровоцировала сход оползней, из-за них пришлось перекрывать несколько крупных автомагистралей.

Власти Израиля 15 ноября объявят о признании вакцинированными тех, кто привился "Спутником V" и их будут пускать в страну. Об этом сообщают местные СМИ. Также они пишут, что российских туристов при въезде все равно обяжут пройти серологическое исследование и сдать ПЦР-тест до и после полета.

По данным СМИ, решение признать "Спутник V" было принято 26 октября на совещании премьер-министра страны Нафтали Беннета с высокопоставленными чиновниками из сферы здравоохранения.

Тем временем в России оценили эффективность "Спутника V" против нового вида штамма "Дельта". Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина защищает от всех вариантов коронавируса. Ни один из них не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом. Гинцбург подчеркнул, что новые варианты штамма "Дельта" появляются постоянно, однако пока не один из них по распространенности не превышает и десятой доли процента.