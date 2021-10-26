"Москва и мир": закрытие станций и ситуация с COVID-19

26 октября, 21:35
Участок Большой кольцевой линии метро от "Хорошёвской" до "Мнёвников" будет закрыт с 29 по 31 октября. В Дептрансе уточнили, что это нужно для того, чтобы присоединить новые станции БКЛ к сети подземки. Специалисты подключат системы автоматики и телемеханики движения поездов, проверят работоспособность и надежность всех инженерных систем. Работы запланированы именно на нерабочие дни, чтобы связанные с ними ограничения не доставляли неудобств пассажирам.
Таким образом, поезда будут ходить только между станциями "Савеловская" и "Деловой центр". По маршруту закрытых участков запустят бесплатные компенсационные автобусы КМ. Они будут курсировать с 05:30 утра до часу ночи с небольшими интервалами. Кроме того, до станции "Народное Ополчение" можно будет добраться на автобусах регулярных маршрутов. Сориентироваться пассажирам помогут сотрудники Дептранса.
Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что цифры и по заболевшим, и по госпитализированным продолжают расти. В Москве на 14% увеличилось число заболевших, на 10% – госпитализаций. Но если сравнивать с другими периодами, то госпитализаций чуть меньше, и это потому, что люди вакцинируются.
Сергей Собянин также рассказал, что в столице заняты 12,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом и отметил, что это большой объем. Что касается темпов вакцинации, то они, по словам мэра, увеличились в 4 раза по сравнению с августом. И если число желающих сделать прививку будет расти, то в Москве увеличат мощность пунктов вакцинации. Больше станет и точек, где проводят экспресс-тестирование на ковид, их будет около 50. Новые откроются на территориях транспортно-пересадочных узлов и крупных МФЦ.
Индия одерживает первые победы на коронавирусном фронте. В стране за минувшие сутки выявлено менее 12,5 тысяч заболевших. Это минимум с начала марта. Всего на лечении сейчас находятся 164 тысяч больных коронавирусом, и это тоже рекорд. Власти считают, что к таким позитивным показателям привела вакцинация. Ее темпы сильно возросли. В Индии, как минимум, первую прививку от коронавируса сделали более миллиарда человек.
Набирает обороты компания по вакцинации и в соседнем Китае. Причем в КНР вскоре начнут прививать от коронавируса детей от 3 до 11 лет. В нескольких провинциях это вообще станет обязательной мерой. Не меньше внимания власти Китая уделяют и локализации новых вспышек. Сейчас на карантин закрыт город Ланьчжоу, где живут более 3,5 миллионов человек. За неделю здесь выявили о 39 случаев заражения и город закрыли. Жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости. В жилых комплексах действует строгий пропускной режим. Продукты доставляют только бесконтактным путем.
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