"Москва и мир": новые методики лечения ковида и ситуация с COVID-19 за рубежом

Столичные медики будут применять новые технологии в лечение коронавируса. Эта мера коснется в первую очередь людей, входящих в группу высокого риска, при условии, что их состояние не требует госпитализации. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для реализации проекта в городе открыли пять дневных стационаров. Два из них будут работать на базе больниц: это Коммунарка и 52-я на Пехотной улице. Там будут наблюдаться пациенты с наиболее серьезными сопутствующими патологиями.

Сразу в трех российских городах погремели взрывы бытового газа. Почти одновременно ЧП случились сегодня в Балтийске и Видном. В Калининградской области хлопок газовоздушной смеси произошел на втором этаже жилого дома. Здание загорелось, огонь охватил около 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Причиной могла стать утечка газа. В Видном же причиной взрыва в пятиэтажке стало, скорее всего, неправильное использование оборудования. На момент взрыва в квартире находились 8 человек. По счастливой случайности никто не пострадал. В Набережных Челнах жертвой взрыва газа в жилом доме, который произошел в понедельник вечером, стала 22-летняя девушка, еще несколько человек пострадали.

Между тем, Индия одерживает первые победы на коронавирусном фронте. В стране за минувшие сутки выявлено менее 12,5 тысяч заболевших, и это минимум с начала марта. Всего на лечении сейчас находятся 164 тысяч больных коронавирусом. И это тоже рекорд. Власти считают, что к таким позитивным показателям привела вакцинация. Ее темпы сильно возросли. В Индии, как минимум, первую прививку от коронавируса сделали более миллиарда человек.

Набирает обороты компания по вакцинации и в соседнем Китае. Причем в КНР вскоре начнут прививать от коронавируса детей от 3 до 11 лет. В нескольких провинциях это вообще станет обязательной мерой. Не меньше внимания власти Китая уделяют и локализации новых вспышек. Сейчас на карантин закрыт город Ланьчжоу, где живут более 3,5 миллионов человек. За неделю здесь выявили о 39 случаев заражения и город закрыли.