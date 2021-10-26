"Москва и мир": хроника COVID-19 и свадьба племянницы императора в Японии

Участок Большой кольцевой линии метро от "Хорошевской" до "Мневников" будет закрыт с 29 по 31 октября. В Дептрансе отметили, что это нужно для того, чтобы присоединить новые станции БКЛ к сети подземки.

Специалисты подключат системы автоматики и телемеханики движения поездов, проверят работоспособность и надежность всех инженерных систем. Работы запланированы именно на нерабочие дни, чтобы связанные с ними ограничения не доставляли неудобств пассажирам.

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что цифры и по заболевшим, и по госпитализированным продолжают расти. Собянин также рассказал, что в столице заняты 12,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом и отметил, что это большой объем.

Что касается темпов вакцинации, то они, по словам мэра, увеличились в 4 раза по сравнению с августом. И если число желающих сделать прививку будет расти, то в Москве увеличат мощность пунктов вакцинации.

Свадьба, которая потрясла Японию. Племянница императора Нарухито вышла замуж за простолюдина. Согласно действующим правилам, женщина – член императорской семьи теряет свой статус, после вступления в брак с рядовым гражданином.

Принцесса Мако покинула дворец, лишилась статуса и теперь будет носить фамилию мужа. Девушка отказалась не только от свадебной церемонии и пышного банкета, но и от положенной ей денежной компенсации – это почти 1,5 миллиона долларов. Молодожены познакомились около 10 лет назад в университете. О помолвке бывшие сокурсники объявили еще в 2017. И с тех пор в их жизни не было покоя.