"Москва и мир": новые технологии в лечении коронавируса и свадьба принцессы Мако

Столичные медики будут применять новые технологии в лечение коронавируса. Эта мера коснется в первую очередь людей, входящих в группу высокого риска, при условии, что их состояние не требует госпитализации. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для реализации проекта в городе открыли пять дневных стационаров. Два из них будут работать на базе больниц. Это Коммунарка и 52-я на Пехотной улице. Там будут наблюдаться пациенты с наиболее серьезными сопутствующими патологиями. Например, онкобольные и инсулинозависимые. Еще три стационара будут принимать пациентов в КТ-центрах на улице Раменки, Псковской и Сормовской.

Для лечения больных коронавирусом медики используют специально разработанный протокол по введению моноклональных антител. Он уже показал свою эффективность. Аналогичный алгоритм лечения использовали в стационаре, организованном для беременных с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19. Через медучреждение с начала лета прошли более 190 женщин.

Племянница императора Нарухито вышла замуж на простолюдина. Согласно действующим правилам, женщина – член императорской семьи теряет свой статус, после вступления в брак с рядовым гражданином. Принцесса Мако покинула дворец, лишилась статуса и теперь будет носить фамилию мужа.

Девушка отказалась не только от свадебной церемонии и пышного банкета, но и от положенной ей денежной компенсации – это почти 1,5 миллиона долларов.

Молодожены познакомились около 10 лет назад в университете. О помолвке бывшие сокурсники объявили еще в 2017 году. И с тех пор в их жизни не было покоя. По давлением общественного мнения, свадьба Комуро и Мако переносилась несколько раз.

К проблеме с происхождением жениха добавился скандал, связанный с его матерью. Ее обвиняют в финансовых махинациях. Из-за происходящего у принцессы даже случился нервный срыв, ей потребовалась помощь медиков. Однако влюбленные смогли преодолеть все трудности и уже стоят планы на будущую, внедворцовую жизнью.

С 8 ноября россиянам станут выдавать новые сертификаты о вакцинации. Изменится их внешний вид. Форму уже утвердили в Минздраве. Так, кроме основных сведений о вакцинированном, в документе теперь будут указывать, когда и где сделана прививка. Также там будет QR-код, информация о ревакцинации, противопоказаниях и перенесенном ковиде.

Электронный документ появится в течение трех дней после прививки. Если необходимо, оформят также бумажный вариант. А старые сертификаты автоматически обновятся на госуслугах до 1 марта.

Чтобы работающим россиянам было удобнее вакцинироваться, Владимир Путин предложил отпускать сотрудников на два выходных с сохранением зарплаты.

Тем временем в некоторых регионах страны уже начался период нерабочих дней, а в остальных он наступит в ближайшее время, но не позднее 30 октября. Нерабочие дни были объявлены для того, чтобы снизить распространение коронавируса. Последнее время цифры рекордно высокие. За последние сутки в России подтвердились почти 36,5 тысячи новых случаев ковида.