"Москва и мир": нерабочие дни в Москве и домашний режим для пожилых граждан

25 октября, 21:50
Продлевать нерабочие дни после 7 ноября в столице не планируется. Об этом заявили в Оперштабе по коронавирусу. Ограничения в столице вступят в силу с 28 октября. Так, все заведения общепита будут работать только на доставку. Закроются все торговые центры и магазины, за исключением тех, которые продают товары первой необходимы и продукты, и аптек. Не смогут работать салоны красоты и парикмахерские, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны.
В шести регионах России начались нерабочие дни. В их числе: Пермский край, Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Самарская и Курская области. Ограничения, который касаются общепита, магазинов (всех кроме продуктовых), салонов красоты, гостиниц, кинотеатров, бассейнов, спортивных центров, МФЦ будут действовать до 7 ноября.
Калифорния ушла под воду. В штате после мощных дождей затоплены дороги, повалены деревья, повреждены опоры линий электропередач. Почти 200 тысяч зданий остались без света. Стихия спровоцировала сход многочисленных оползней, из-за чего пришлось перекрывать несколько крупных автомагистралей. Аналогичная ситуация в Орегоне и Вашингтоне.
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