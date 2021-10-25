"Москва и мир": новые ограничения в РФ и торнадо в США

Продлевать нерабочие дни после 7 ноября в столице не планируется. Об этом заявили в оперштабе по коронавирусу.

Ограничения в столице вступят в силу с 28 октября. Так, все заведения общепита будут работать только на доставку. Закроются все торговые центры и магазины, за исключением тех, которые продают товары первой необходимости, продукты и лекарства.

Не смогут работать салоны красоты и парикмахерские, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны. Также нельзя будет посетить центры "Мои документы", необходимые услуги москвичи смогут получать онлайн.

Что касается детских садов и школ, то они уйдут на каникулы. Некоторые ограничения в Москве вступили в силу уже с 25 октября. Жители столицы в возрасте 60 лет и старше должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства либо на своих дачных участках.

Также с понедельника работодатели должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. В первую очередь это касается невакцинированных и не болевших ковидом работников.

На въезде в Севастополь выставят блокпосты для проверки сертификатов о вакцинации или справок о перенесенном коронавирусе. Такая мера будет действовать в период нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября. По словам губернатора Михаила Развожаева, ограничения помогут снизить турпоток в Севастополь.

Тем временем, в шести регионах России уже начались нерабочие дни. В их числе: Пермский край, Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Самарская и Курская области. Ограничения, коснулись общепита, магазинов (всех кроме продуктовых), салонов красоты, гостиниц, кинотеатров, бассейнов, спортивных комплексов, МФЦ. Исключение сделано для театров и музеев. Они могут быть открыты при условии заполняемости только на 50%. Остальные федеральные учреждения культуры будут закрыты.

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