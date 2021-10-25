"Москва и мир": заморозки в Москве и торнадо в штатах Америки

18:10
После самой холодной ночи с начала осени столицу ждет потепление. Столбики термометров начнут движение вверх в середине недели. В эти же дни должны прекратиться ночные заморозки. Благодаря южному антициклону, температура в дневные часы будет около 10 градусов тепла. При этом осадков в регионе не ожидается. Ветер стихнет, и средняя температура воздуха вернется к климатической норме. В целом комфортная погода сохраниться и в выходные.
Работающие россияне после прохождения процедуры вакцинации от коронавируса смогут оставаться дома в течение двух дней. Владимир Путин предложил ввести такие выходные с сохранением зарплаты. До середины ноября главы регионов должны доложить ему о том, как собираются реализовывать меру. Президент распорядился в разы увеличить объемы тестирования. Так, людей с подтвержденным диагнозом и их ближайшее окружение будут отправлять на изоляцию.
Планируют повысить и уровень вакцинации. Особое внимание уделят людям старше 60 лет. Их переведут на удаленный режим работы и дадут 4 недели на то, чтобы сделать прививку от коронавируса. По распоряжению главы государства, правительство должно закупить и доставить в регионы дорогостоящие лекарства для лечения ковида.
В отдельных областях к борьбе с распространением инфекции разрешат привлекать силы Минобороны и МЧС. В стране с 11 вечера до 6 утра запретят все развлекательные мероприятия. Ограничат работу заведений общепита. В ряде регионов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации уже начались нерабочие дни. Почти на неделю раньше, чем на территории всей страны, эту меру ввели в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях.
Калифорния ушла под воду. В штате после мощных дождей затоплены дороги, повалены деревья, повреждены опоры линий электропередач. Почти 200 тысяч зданий остались без света. Стихия спровоцировала сход многочисленных оползней, из-за чего пришлось перекрывать несколько крупных автомагистралей. Аналогичная ситуация в Орегоне и Вашингтоне.
Приходит в себя после разгула стихии и средний запад США. На штат Миссури обрушился град и шквалистый ветер, порывы которого превышали 25 метров в секунду. По региону пронесся торнадо. Синоптики предупреждают, что в Миссури и в соседнем Иллинойсе угроза торнадо сохраняется. Жителей этих регионов просят не покидать своих домов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: