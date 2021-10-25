"Москва и мир": заморозки в Москве и торнадо в штатах Америки

После самой холодной ночи с начала осени столицу ждет потепление. Столбики термометров начнут движение вверх в середине недели. В эти же дни должны прекратиться ночные заморозки. Благодаря южному антициклону, температура в дневные часы будет около 10 градусов тепла. При этом осадков в регионе не ожидается. Ветер стихнет, и средняя температура воздуха вернется к климатической норме. В целом комфортная погода сохраниться и в выходные.

Работающие россияне после прохождения процедуры вакцинации от коронавируса смогут оставаться дома в течение двух дней. Владимир Путин предложил ввести такие выходные с сохранением зарплаты. До середины ноября главы регионов должны доложить ему о том, как собираются реализовывать меру. Президент распорядился в разы увеличить объемы тестирования. Так, людей с подтвержденным диагнозом и их ближайшее окружение будут отправлять на изоляцию.

Планируют повысить и уровень вакцинации. Особое внимание уделят людям старше 60 лет. Их переведут на удаленный режим работы и дадут 4 недели на то, чтобы сделать прививку от коронавируса. По распоряжению главы государства, правительство должно закупить и доставить в регионы дорогостоящие лекарства для лечения ковида.

В отдельных областях к борьбе с распространением инфекции разрешат привлекать силы Минобороны и МЧС. В стране с 11 вечера до 6 утра запретят все развлекательные мероприятия. Ограничат работу заведений общепита. В ряде регионов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации уже начались нерабочие дни. Почти на неделю раньше, чем на территории всей страны, эту меру ввели в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях.

Калифорния ушла под воду. В штате после мощных дождей затоплены дороги, повалены деревья, повреждены опоры линий электропередач. Почти 200 тысяч зданий остались без света. Стихия спровоцировала сход многочисленных оползней, из-за чего пришлось перекрывать несколько крупных автомагистралей. Аналогичная ситуация в Орегоне и Вашингтоне.

Приходит в себя после разгула стихии и средний запад США. На штат Миссури обрушился град и шквалистый ветер, порывы которого превышали 25 метров в секунду. По региону пронесся торнадо. Синоптики предупреждают, что в Миссури и в соседнем Иллинойсе угроза торнадо сохраняется. Жителей этих регионов просят не покидать своих домов.