"Москва и мир": ограничения в РФ и наводнения в США

25 октября, 14:55
В Москве вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Так, жители столицы в возрасте 60 лет и старше должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства либо на своих дачных участках. Такая мера будет действовать до 25 февраля. При этом прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе никак не ограничиваются. Работающие пенсионеры вправе оформить больничный.
Также с 25 октября работодатели должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Исключение делается только для работников, чье присутствие на месте является критически важным для организации. В первую очередь дистанционный формат вводят для невакцинированных, не болевших и тех сотрудников, которые находятся в зоне риска по ковиду.
В шести регионах России начались нерабочие дни. В их числе: Пермский край, Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Самарская и Курская области. Ограничения, которые касаются общепита, магазинов (всех кроме продуктовых), салонов красоты, гостиниц, кинотеатров, бассейнов, спортивных центров, МФЦ будут действовать до 7 ноября.
Также в некоторых регионах закрылись детские сады и школы, а студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. На время нерабочей недели сделано исключение для театров и музеев. Они могут быть открыты при условии заполняемости только на 50%. Остальные федеральные учреждения культуры будут закрыты.
Указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты Владимир Путин подписал на прошлой неделе. Как отметил президент, решение принято для того, чтобы сбить пик новой волны коронавируса.
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