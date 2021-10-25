"Москва и мир": ограничения в РФ и наводнения в США

В Москве вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Так, жители столицы в возрасте 60 лет и старше должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства либо на своих дачных участках. Такая мера будет действовать до 25 февраля. При этом прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе никак не ограничиваются. Работающие пенсионеры вправе оформить больничный.

Также с 25 октября работодатели должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Исключение делается только для работников, чье присутствие на месте является критически важным для организации. В первую очередь дистанционный формат вводят для невакцинированных, не болевших и тех сотрудников, которые находятся в зоне риска по ковиду.

В шести регионах России начались нерабочие дни. В их числе: Пермский край, Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Самарская и Курская области. Ограничения, которые касаются общепита, магазинов (всех кроме продуктовых), салонов красоты, гостиниц, кинотеатров, бассейнов, спортивных центров, МФЦ будут действовать до 7 ноября.

Также в некоторых регионах закрылись детские сады и школы, а студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. На время нерабочей недели сделано исключение для театров и музеев. Они могут быть открыты при условии заполняемости только на 50%. Остальные федеральные учреждения культуры будут закрыты.

Указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты Владимир Путин подписал на прошлой неделе. Как отметил президент, решение принято для того, чтобы сбить пик новой волны коронавируса.

Калифорния ушла под воду. В штате после мощных дождей затоплены дороги, повалены деревья, повреждены опоры линий электропередач. Почти 200 тысяч зданий остались без света. Стихия спровоцировала сход многочисленных оползней, из-за чего пришлось перекрывать несколько крупных автомагистралей. Аналогичная ситуация в Орегоне и Вашингтоне.

На штат Миссури обрушился град и шквалистый ветер, порывы которого превышали 25 метров в секунду. По региону пронесся торнадо. Он сносил небольшие постройки. Информации о жертвах и пострадавших нет. Синоптики предупреждают, что в Миссури и в соседнем Иллинойсе угроза торнадо сохраняется. Жителей этих регионов просят не покидать своих домов.