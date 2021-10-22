"Москва и мир": открытие онкологического центра и убийство на съемочной площадке в США

В столице завершился капитальный ремонт Центра амбулаторной онкологической помощи больницы № 1. Он расположен в Донском районе. В центре смогут проводить более 140 тысяч консультаций в год. Это на 30% больше, чем оказывали старые диспансеры, которые обслуживают жителей центрального округа. Первых пациентов Центр примет 25 октября. Сергей Собянин оценил результат работы строителей.

До конца года также завершится капитальный ремонт соседнего больничного корпуса №7. В здании разместят около 200 коек. Для пациентов организуют отделения лучевой, эндоскопической, ультразвуковой и функциональной диагностики. В отделении будут проводить плановые операции и химиотерапию.

В России установлены новые суточные антирекорды по числу заболевших и умерших от ковида. Подтвердились более 37 тысяч новых случаев заражения, скончались 1 064 человека. Высокая смертность в основном обусловлена поздним обращением россиян к врачам и несвоевременным началом лечения. Об этом говорят специалисты Роспотребнадзора. Они отметили, что рост заболеваемости связан с наступлением холодной погоды, окончанием периода отпусков и каникул и низкой долей вакцинированного населения.

Чтобы снизить распространение вируса, Владимир Путин объявил в России нерабочие дни. Этот период начнется не позже 30 октября (конкретную дату каждый регион установит сам) и продлится минимум до 7 ноября.

В Москве первым нерабочим днем станет 28 октября. Москвичи смогут гулять по улицам и паркам, однако кафе, рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты, центры госуслуг будут закрыты.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что подобные "выходные" будут повторяться до тех пор, пока не выработается коллективный иммунитет.

Кинематографический мир потрясла новость об убийстве на съемочной площадке вестерна "Ржавчина". Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера картины. Это случилось в штат Нью-Мексико на ранчо в Санта-Фе.

В одном из эпизодов актер должен был произвести холостые выстрелы из пистолета. Однако пуля или ее осколки задели двух человек, находившихся рядом. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и скончалась. А режиссер Джоэл Соуз, по предварительным данным, пострадали находится в больнице.

Съемки фильма приостановлены. На площадке работает полиция. Допрошены свидетели происшествия и сам Болдуин. Шериф округа заявил, что обвинения против актера пока не выдвинуты.

Это не первый случай на съемках кино, когда из-за неисправности пистолета погибает человек. В 1993 году в сына Брюса Ли Брэндона на съемках фильма "Ворон" выстрел другой актер. Оружие оказалось неисправным, и это стоило актеру жизни.