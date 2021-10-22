"Москва и мир": онкоцентр в Донском районе и убийство на съемочной площадке в США

В столице завершился капитальный ремонт Центра амбулаторной онкологической помощи больницы № 1. Он расположен в Донском районе. В центре смогут проводить более 140 тысяч консультаций в год. Это на 30% больше, чем оказывали старые диспансеры, которые обслуживают жителей центрального округа. Первых пациентов Центр примет 25 октября. Сергей Собянин оценил результат работы строителей.

До конца года также завершится капитальный ремонт соседнего больничного корпуса №7. В здании разместят около 200 коек. Для пациентов организуют отделения лучевой, эндоскопической, ультразвуковой и функциональной диагностики. В отделении будут проводить плановые операции и химиотерапию.

Программу льготной ипотеки в России расширят. Получить кредит по сниженной ставке можно будет не только на покупку жилья новостройках, но и на строительство частных домов. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

Кабмин также скорректировал условия программы "Дальневосточная ипотека". Теперь молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке. Как уточнил Михаил Мишустин, это важное изменение, поскольку на некоторых территориях просто нет нового строительства.

Также принято решение дополнительно выделить более 14 миллиардов рублей многодетным семьям для компенсации платежей по жилищным кредитам.

Кинематографический мир потрясла новость об убийстве на съемочной площадке вестерна "Ржавчина". Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера картины. Это случилось в штат Нью-Мексико на ранчо в Санта-Фе.

В одном из эпизодов актер должен был произвести холостые выстрелы из пистолета. Однако пуля или ее осколки задели двух человек, находившихся рядом. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и скончалась. А режиссер Джоэл Соуз, по предварительным данным, пострадали находится в больнице.

Съемки фильма приостановлены. На площадке работает полиция. Допрошены свидетели происшествия и сам Болдуин. Шериф округа заявил, что обвинения против актера пока не выдвинуты.

Это не первый случай на съемках кино, когда из-за неисправности пистолета погибает человек. В 1993 году в сына Брюса Ли Брэндона на съемках фильма "Ворон" выстрел другой актер. Оружие оказалось неисправным, и это стоило актеру жизни.