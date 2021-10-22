"Москва и мир": погода в столице и убийство на съемочной площадке в США

14:45
Москвичей ждут холодные выходные. Температура воздуха начнет понижаться в субботу. Дневной максимум составит 9 градусов тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В воскресенье станет еще холоднее – от нуля до +5. И следующая неделя начнется с минусовых значений.
Пока же в столице тепло, но очень ветрено. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Из-за непогоды все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Около 1,5 тысячи аварийных бригад готовы оперативно выехать на место ЧП. В МЧС горожан просят обходить рекламные щиты, не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.
Синоптики отмечают, что сильные ветра для этого времени года обычное явление. А вот минувшая ночь всех удивила. Температура воздуха составила 12 целых и одну десятую градуса. Это рекорд для города за всю 73-летнюю историю метеонаблюдений.
Также в ночь на пятницу поставило рекорд атмосферное давление. Оно было очень низким, всего 730 миллиметров ртутного столба.
По меньшей мере 16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью. Сейчас продолжаются поиски людей, которые числятся пропавшими без вести. В момент ЧП в цехе могли находиться более 20 работников.
Все произошло утром в пятницу. По данным МЧС, в 08:22 поступила информация о пожаре в поселке Лесное Шиловского района. Там произошло возгорание на территории завода "Эластик". Примерно через полтора часа огонь удалось локализовать. Угрозы населению не было.
По словам спасателей, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса – предположительно, хлопок произошел, когда смена, заступившая на работу, начала включать производственное оборудование. По факту взрыва и пожара на заводе организовали проверку. На место приехали сотрудники следственного управления.
На сайте завода указано, что предприятие обанкротилось шесть лет назад и с 2017 года не работает. По данным экстренных служб, сейчас здание принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.
Кинематографический мир потрясла новость об убийстве на съемочной площадке вестерна "Ржавчина". Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера картины. Это случилось в штат Нью-Мексико на ранчо в Санта-Фе.
В одном из эпизодов актер должен был произвести холостые выстрелы из пистолета. Однако пуля или ее осколки задели двух человек, находившихся рядом. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и скончалась. А режиссер Джоэл Соуз, по предварительным данным, пострадали находится в больнице.
Съемки фильма приостановлены. На площадке работает полиция. Допрошены свидетели происшествия и сам Болдуин. Шериф округа заявил, что обвинения против актера пока не выдвинуты.
Это не первый случай на съемках кино, когда из-за неисправности пистолета погибает человек. В 1993 году в сына Брюса Ли Брэндона на съемках фильма "Ворон" выстрел другой актер. Оружие оказалось неисправным, и это стоило актеру жизни.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: