"Москва и мир": погода в столице и убийство на съемочной площадке в США

Москвичей ждут холодные выходные. Температура воздуха начнет понижаться в субботу. Дневной максимум составит 9 градусов тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В воскресенье станет еще холоднее – от нуля до +5. И следующая неделя начнется с минусовых значений.

Пока же в столице тепло, но очень ветрено. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Из-за непогоды все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Около 1,5 тысячи аварийных бригад готовы оперативно выехать на место ЧП. В МЧС горожан просят обходить рекламные щиты, не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Синоптики отмечают, что сильные ветра для этого времени года обычное явление. А вот минувшая ночь всех удивила. Температура воздуха составила 12 целых и одну десятую градуса. Это рекорд для города за всю 73-летнюю историю метеонаблюдений.

Также в ночь на пятницу поставило рекорд атмосферное давление. Оно было очень низким, всего 730 миллиметров ртутного столба.

По меньшей мере 16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью. Сейчас продолжаются поиски людей, которые числятся пропавшими без вести. В момент ЧП в цехе могли находиться более 20 работников.

Все произошло утром в пятницу. По данным МЧС, в 08:22 поступила информация о пожаре в поселке Лесное Шиловского района. Там произошло возгорание на территории завода "Эластик". Примерно через полтора часа огонь удалось локализовать. Угрозы населению не было.

По словам спасателей, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса – предположительно, хлопок произошел, когда смена, заступившая на работу, начала включать производственное оборудование. По факту взрыва и пожара на заводе организовали проверку. На место приехали сотрудники следственного управления.

На сайте завода указано, что предприятие обанкротилось шесть лет назад и с 2017 года не работает. По данным экстренных служб, сейчас здание принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.

Кинематографический мир потрясла новость об убийстве на съемочной площадке вестерна "Ржавчина". Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера картины. Это случилось в штат Нью-Мексико на ранчо в Санта-Фе.

В одном из эпизодов актер должен был произвести холостые выстрелы из пистолета. Однако пуля или ее осколки задели двух человек, находившихся рядом. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и скончалась. А режиссер Джоэл Соуз, по предварительным данным, пострадали находится в больнице.

Съемки фильма приостановлены. На площадке работает полиция. Допрошены свидетели происшествия и сам Болдуин. Шериф округа заявил, что обвинения против актера пока не выдвинуты.

Это не первый случай на съемках кино, когда из-за неисправности пистолета погибает человек. В 1993 году в сына Брюса Ли Брэндона на съемках фильма "Ворон" выстрел другой актер. Оружие оказалось неисправным, и это стоило актеру жизни.