"Москва и мир": нерабочие дни в столице и коронавирус в Финляндии

Нерабочие дни – одна из наиболее действенных мер против распространения вируса для крупных городов. Об этом заявила глава московского Оперштаба Анастасия Ракова. По ее словам, такой режим сейчас необходим столице. Заболеваемость ковидом растет и фиксируется на уровне выше, чем в прошлом году. В частности, за месяц цифры увеличились почти в четыре раза, а число госпитализаций – в три.

Ранее Сергей Собянин ввел в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В столице закроются магазины (все, кроме продуктовых и аптек) и торговые центры. Также не будет работать весь общепит: рестораны, кафе, бары, фудкорты. При этом выполнять заказы навынос можно.

Также закрываются салоны красоты, фитнес-центры, спортивные комплексы. Прекращают работу стоматологические кабинеты, за исключением экстренной помощи. Вузы и колледжи смогут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме. В детских садах и школах объявляются каникулы.

В России зафиксировали очередной максимум по числу новых случаев COVID-19 за сутки. В стране заболели 36 339 человек. Остается рекордно высоким и число жертв. За сутки умерли 1 036 пациентов. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России ужесточили ограничительные меры, о чем президент объявил накануне.

С 30 октября по 7 ноября в стране объявили нерабочими днями с сохранением за сотрудниками предприятий зарплаты. При этом власти регионов могут устанавливать дополнительные нерабочие дни.

На такие меры уже пошли в Подмосковье. В области режим нерабочих дней вводят с 28 октября. С этого дня в регионе перестанут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры и кинотеатры. Кафе и ресторанам разрешат работать только на вынос. Под запретом развлекательные мероприятия, в том числе в парках.

Жители области старше 60 лет, не переболевшие ковидом и не привитые, должны уйти на самоизоляцию. Их социальные карты заблокируют.

Cудебный прецедент в рамках пандемии. В Финляндии началось рассмотрение первого дела об уклонении от тестов на коронавирус. Пока на скамье подсудимых трое финнов, но в ближайшее время их количество может возрасти в 20 раз.

За несколько последних месяцев в стране нашли десятки нарушителей закона. Согласно последним поправкам, человек, который сознательно или по небрежности уклонился от теста на ковид, может быть оштрафован.

В отличие от финнов, жителей Индии ни тестироваться, ни вакцинироваться заставлять не нужно. Уже более миллиарда человек получили первую дозу препарата от коронавируса. Индия стала второй страной в мире после Китая, которой удалось преодолеть такую высокую планку.

В Европе же думают над признанием российского "Спутника V". Медицинский регулятор ЕС заявил, что может одобрить нашу вакцину в начале следующего года. Для этого российская сторона должна предоставить до конца ноября дополнительную информацию о препарате.