"Москва и мир": нерабочие дни в столице и новая социальная сеть в США

Нерабочие дни – одна из наиболее действенных мер против распространения вируса для крупных городов. Об этом заявила глава московского Оперштаба Анастасия Ракова. По ее словам, такой режим сейчас необходим столице. Заболеваемость ковидом растет и фиксируется на уровне выше, чем в прошлом году. В частности, за месяц цифры увеличились почти в четыре раза, а число госпитализаций – в три.

Ранее Сергей Собянин ввел в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В столице закроются магазины (все, кроме продуктовых и аптек) и торговые центры. Также не будет работать весь общепит: рестораны, кафе, бары, фудкорты. При этом выполнять заказы навынос можно.

Также закрываются салоны красоты, фитнес-центры, спортивные комплексы. Прекращают работу стоматологические кабинеты, за исключением экстренной помощи. Вузы и колледжи смогут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме. В детских садах и школах объявляются каникулы.

В России зафиксировали очередной максимум по числу новых случаев COVID-19 за сутки. В стране заболели 36 339 человек. Остается рекордно высоким и число жертв. За сутки умерли 1 036 пациентов. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России ужесточили ограничительные меры, о чем президент объявил накануне.

С 30 октября по 7 ноября в стране объявили нерабочими днями с сохранением за сотрудниками предприятий зарплаты. При этом власти регионов могут устанавливать дополнительные нерабочие дни.

На такие меры уже пошли в Подмосковье. В области режим нерабочих дней вводят с 28 октября. С этого дня в регионе перестанут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры и кинотеатры. Кафе и ресторанам разрешат работать только на вынос. Под запретом развлекательные мероприятия, в том числе в парках.

Жители области старше 60 лет, не переболевшие ковидом и не привитые, должны уйти на самоизоляцию. Их социальные карты заблокируют.

Дональд Трамп создает собственную социальную сеть. Называться она будет "Социальная правда". Экс-президент объявил, что принадлежать все будет его собственной медиагруппе. Благодаря своей соцсети Трамп сможет напрямую через интернет делиться своими мыслями.

Такую возможность у него отняли после выборов. Последние недели на посту президента аккаунты Трампа блокировали крупнейшие IT-гиганты: Twitter, Facebook, Instagram и YouTube. Это произошло после событий 6 января, когда сторонники республиканца, несогласные с победой Байдена на выборах, штурмовали здание Конгресса.

Расследование идет до сих пор. Сотни людей арестованы. Twitter тогда пошел дальше всех и навсегда лишил Трампа личной страницы. Остальные соцсети заблокировали его аккаунты до истечения срока полномочий. Как объяснили тогда IT-гиганты: решение принято, поскольку посты политика провоцируют насилие и беспорядки.

Трамп же считает, что крупнейшие технологические компании используют монопольную власть, чтобы заставить замолчать оппозиционные СМИ.