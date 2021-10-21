"Москва и мир": нерабочие дни в столице и новая социальная сеть в США

20:00
Нерабочие дни – одна из наиболее действенных мер против распространения вируса для крупных городов. Об этом заявила глава московского Оперштаба Анастасия Ракова. По ее словам, такой режим сейчас необходим столице. Заболеваемость ковидом растет и фиксируется на уровне выше, чем в прошлом году. В частности, за месяц цифры увеличились почти в четыре раза, а число госпитализаций – в три.
Ранее Сергей Собянин ввел в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В столице закроются магазины (все, кроме продуктовых и аптек) и торговые центры. Также не будет работать весь общепит: рестораны, кафе, бары, фудкорты. При этом выполнять заказы навынос можно.
Также закрываются салоны красоты, фитнес-центры, спортивные комплексы. Прекращают работу стоматологические кабинеты, за исключением экстренной помощи. Вузы и колледжи смогут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме. В детских садах и школах объявляются каникулы.
В России зафиксировали очередной максимум по числу новых случаев COVID-19 за сутки. В стране заболели 36 339 человек. Остается рекордно высоким и число жертв. За сутки умерли 1 036 пациентов. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России ужесточили ограничительные меры, о чем президент объявил накануне.
С 30 октября по 7 ноября в стране объявили нерабочими днями с сохранением за сотрудниками предприятий зарплаты. При этом власти регионов могут устанавливать дополнительные нерабочие дни.
На такие меры уже пошли в Подмосковье. В области режим нерабочих дней вводят с 28 октября. С этого дня в регионе перестанут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры и кинотеатры. Кафе и ресторанам разрешат работать только на вынос. Под запретом развлекательные мероприятия, в том числе в парках.
Жители области старше 60 лет, не переболевшие ковидом и не привитые, должны уйти на самоизоляцию. Их социальные карты заблокируют.
Дональд Трамп создает собственную социальную сеть. Называться она будет "Социальная правда". Экс-президент объявил, что принадлежать все будет его собственной медиагруппе. Благодаря своей соцсети Трамп сможет напрямую через интернет делиться своими мыслями.
Такую возможность у него отняли после выборов. Последние недели на посту президента аккаунты Трампа блокировали крупнейшие IT-гиганты: Twitter, Facebook, Instagram и YouTube. Это произошло после событий 6 января, когда сторонники республиканца, несогласные с победой Байдена на выборах, штурмовали здание Конгресса.
Расследование идет до сих пор. Сотни людей арестованы. Twitter тогда пошел дальше всех и навсегда лишил Трампа личной страницы. Остальные соцсети заблокировали его аккаунты до истечения срока полномочий. Как объяснили тогда IT-гиганты: решение принято, поскольку посты политика провоцируют насилие и беспорядки.
Трамп же считает, что крупнейшие технологические компании используют монопольную власть, чтобы заставить замолчать оппозиционные СМИ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: