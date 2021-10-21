"Москва и мир": погода в столице и коронавирус в Финляндии

Около 10 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за прошлую ночь. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, столичный регион остается под властью антициклона, который продолжит приносить сырой и теплый воздух.

В ночь на пятницу температура в городе составит плюс 9–11 градусов, это будет абсолютный температурный рекорд для 22 октября.

Несмотря на потепление, в столице будут дожди и ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Синоптики отмечают, что для столицы ветер сильнее 15 метров считается штормовым. В связи с этим Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

В субботу и воскресенье столичном регионе начнется похолодание, на следующей неделе температура может опуститься ниже нуля.

В России обнаружена новая разновидность "Дельта"-штамма коронавируса. Пока выявлены единичные случаи заболевания этим вариантов. По словам специалистов, эта разновидность обладает большей заразностью по сравнению с самой "Дельтой".

Ситуация с ковидом в стране и без того сложная. За последние сутки подтвердились более 36 тысяч новых случаев коронавируса. Более 7 тысяч из них – в Москве. А умерли 1 036 заболевших. Теперь это новые антирекорды за все время пандемии.

На фоне таких цифр в России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Эту меру накануне анонсировал Владимир Путин. Президент также заявил, что регионы могут ввести нерабочие дни раньше, например с 23 октября.

Кроме того, период нерабочих дней может быть продлен. А Минпросвещения с 30 октября по 7 ноября собирается объявить каникулы. В ведомстве отметили, что в детских садах и яслях организуют дежурные группы.

Cудебный прецедент в рамках пандемии. В Финляндии началось рассмотрение первого дела об уклонении от тестов на коронавирус. Пока на скамье подсудимых трое финнов, но в ближайшее время их количество может возрасти в 20 раз.

За несколько последних месяцев в стране нашли десятки нарушителей закона. Согласно последним поправкам, человек, который сознательно или по небрежности уклонился от теста на ковид, может быть оштрафован.

В отличие от финнов, жителей Индии ни тестироваться, ни вакцинироваться заставлять не нужно. Уже более миллиарда человек получили первую дозу препарата от коронавируса. Индия стала второй страной в мире после Китая, которой удалось преодолеть такую высокую планку.

В Европе же думают над признанием российского "Спутника V". Медицинский регулятор ЕС заявил, что может одобрить нашу вакцину в начале следующего года. Для этого российская сторона должна предоставить до конца ноября дополнительную информацию о препарате.