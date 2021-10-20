"Москва и мир": погода в столице и нерабочие дни

Сильный ветер в столице будет дуть до вечера четверга. Его порывы местами будут достигать 18 метров в секунду. В регионе все это время сохранится желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре. В столице будет идти мокрый снег, переходящий в дождь.
МЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге, не парковать машины рядом с деревьями и избегать внезапных маневров. Пешеходов попросили обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.
При этом в четверг погода изменится. Синоптики обещают, что ближайшей ночью потеплеет на 4–5 градусов, днем ожидается до +14. Столица окажется в теплом секторе циклона.
Однако продлится это недолго. В ночь на пятницу температура составит около 9 градусов. Перед выходными москвичей ждут облачная с прояснениями погода и небольшой дождь.
С 30 октября по 7 ноября в России будут нерабочие дни. Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил такой режим из-за ситуации с коронавирусом. За последние сутки подтвердились более 34 тысяч новых случаев ковида.
Согласно данным Оперштаба, в 35 регионах показатель заболеваемости выше среднероссийского. Причем болеют люди всех возрастных групп. Наиболее критическая ситуация в республике Коми, Татарстане, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Омской и Амурской областях.
На совещании Владимир Путин затронул и вопрос прививок. Президент еще раз подчеркнул важность вакцинации и призвал глав регионов наращивать ее темпы. Российский лидер также выразил недоумение по поводу того, что люди, в том числе некоторые его друзья, откладывают прививку.
Потери бизнеса от введения нерабочих дней оцениваются в 4 миллиарда рублей в сутки, а за две недели паузы они могут составить около 60 миллиардов. В качестве поддержки правительство предлагает выплатить организациям из пострадавших сфер единовременные гранты. На одного сотрудника власти хотят выделять один МРОТ. Чтобы получить такую компенсацию, компаниям нужно будет подать заявление.
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