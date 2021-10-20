"Москва и мир": нерабочие дни и наводнения в Индии и Непале

С 30 октября по 7 ноября в России будут нерабочие дни. Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил такой режим из-за ситуации с коронавирусом. За последние сутки подтвердились более 34 тысяч новых случаев ковида.

Согласно данным Оперштаба, в 35 регионах показатель заболеваемости выше среднероссийского. Причем болеют люди всех возрастных групп. Наиболее критическая ситуация в республике Коми, Татарстане, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Омской и Амурской областях.

На совещании Владимир Путин затронул и вопрос прививок. Президент еще раз подчеркнул важность вакцинации и призвал глав регионов наращивать ее темпы. Российский лидер также выразил недоумение по поводу того, что люди, в том числе некоторые его друзья, откладывают прививку.

Потери бизнеса от введения нерабочих дней оцениваются в 4 миллиарда рублей в сутки, а за две недели паузы они могут составить около 60 миллиардов. В качестве поддержки правительство предлагает выплатить организациям из пострадавших сфер единовременные гранты. На одного сотрудника власти хотят выделять один МРОТ. Чтобы получить такую компенсацию, компаниям нужно будет подать заявление.

Жертвами наводнений и оползней в Индии и Непале стали 116 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Больше остальных пострадал индийский штат Уттаракханд. Мощные ливни, которые обрушились на регион в минувшие выходные, залили автомагистрали.

Несколько городов, в том числе курортных, оказались в полной изоляции. Для экстренной помощи жителям открыты более 100 лагерей временного проживания. Часть людей вывезли на лодках, но провести массовую эвакуацию пока не удается, хотя к операции привлечены военные вертолеты. Синоптики предупреждают: сильные ливни в ближайшие несколько дней в Индии не прекратятся.

Стихия бушует и в соседнем Непале. Поисково-спасательные работы затруднены из-за непрекращающихся дождей и мощных оползней. На помощь спасателям мобилизованы армейские подразделения и полиция.

Непогода повлияла и на работу местных аэропортов. Только в Катманду задержаны или отмены более 100 рейсов. Еще один аэропорт пришлось закрыть, там затопило взлетно-посадочные полосы.