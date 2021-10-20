"Москва и мир": реставрация памятника и наводнения в Индии и Непале

Бронзовый памятник Минину и Пожарскому готовят к демонтажу. Привычное место он покинет в начале декабря. Сейчас у Покровского собора на Красной площади устанавливают металлический павильон. Там будут вестись реставрационные работы. Кроме того, специалисты проводят испытание кран-балки, при помощи которого монумент перенесут специальный реставрационный стол.

Памятник Минину и Пожарскому, предводителям народного ополчения, появился на Красной площади более 200 лет назад. Его отливали на частные пожертвования. Решение о реставрации монумента приняли три года назад. Исторический музей решил не изменять традиций и объявил сбор средств на восстановление памятника. Пожертвования сделали сотни человек и организаций.

С 30 октября по 7 ноября в России будут нерабочие дни. Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил такой режим из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Потери бизнеса от введения нерабочих дней оцениваются в 4 миллиарда рублей в сутки, а за две недели "паузы" они могут составить около 60 миллиардов. В качестве поддержки правительство предлагает выплатить организациям из пострадавших сфер единовременные гранты. На одного сотрудника власти хотят выделять один МРОТ. Чтобы получить такую компенсацию, компаниям нужно будет подать заявление.

На совещании Владимир Путин затронул и вопрос прививок. Президент еще раз подчеркнул важность вакцинации и призвал глав регионов наращивать ее темпы.

Жертвами наводнений и оползней в Индии и Непале стали 116 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Больше остальных пострадал индийский штат Уттаракханд. Мощные ливни, которые обрушились на регион в минувшие выходные, залили автомагистрали.

Несколько городов, в том числе курортных, оказались в полной изоляции. Для экстренной помощи жителям открыты более 100 лагерей временного проживания. Часть людей вывезли на лодках, но провести массовую эвакуацию пока не удается, хотя к операции привлечены военные вертолеты. Синоптики предупреждают: сильные ливни в ближайшие несколько дней в Индии не прекратятся.

Стихия бушует и в соседнем Непале. Поисково-спасательные работы затруднены из-за непрекращающихся дождей и мощных оползней. На помощь спасателям мобилизованы армейские подразделения и полиция.

Непогода повлияла и на работу местных аэропортов. Только в Катманду задержаны или отмены более 100 рейсов. Еще один аэропорт пришлось закрыть, там затопило взлетно-посадочные полосы.