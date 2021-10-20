"Москва и мир": реставрация памятника и землетрясение на Канарских островах

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Бронзовый памятник Минину и Пожарскому готовят к демонтажу. Привычное место он покинет в начале декабря. Сейчас у Покровского собора на Красной площади устанавливают металлический павильон. Там будут вестись реставрационные работы. Кроме того, специалисты проводят испытание кран-балки, при помощи которого монумент перенесут на специальный реставрационный стол.
Памятник Минину и Пожарскому, предводителям народного ополчения, появился на Красной площади более 200 лет назад. Его отливали на частные пожертвования. Решение о реставрации монумента приняли три года назад. Исторический музей решил не изменять традиций и объявил сбор средств на восстановление памятника. Пожертвования сделали сотни человек и организаций.
Канары опять трясет. На испанских островах произошло очередное землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 150 километрах от Ла-Лагуны. Этот город считается культурной столицей архипелага. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет. Но ученые предупреждают, скорее всего это не последняя заявка стихии.
Уже почти месяц острова объявлены зоной сейсмической опасности. Несколько дней назад на Пальме вновь зафиксировали землетрясение – сильнейшее с 19 сентября, с начала извержения вулкана. Потоки лавы уничтожили тысячи домов. Остров уже покинули около 7 тысяч жителей и эвакуация будет продолжена.
Проснулся и еще один вулкан, теперь в Японии. Великан Асо – один из крупнейших в мире, выбросил столб пепла на высоту около 3,5 тысячи метров. Камни из жерла великана разлетелись на расстояние километра. Пока об эвакуации населения речи не идет, но местным жителям запрещено приближаться к Асо на расстояние менее двух километров.
В Екатеринбурге впервые за две недели не пахнет гарью. Торфяник в микрорайоне Солнечный почти потушен. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области. Там отметили, что ситуация стабилизируется. Площадь тления и количество очагов сокращаются. По оперативным данным, их осталось только шесть, а изначально насчитывалось около трех десятков.
Спасатели говорят, что тушить такие пожары непросто – горение происходит и перемещается под землей. Торф тлеет на глубине почти два метра. Все это произошло из-за дефицита осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, отсутствие дождей осложняет тушение, поэтому торфяники могут гореть долго.
Ранее из-за смога, который стал последствием пожаров, в микрорайоне Солнечный вводили режим ЧС. Во всем городе на протяжении недели фиксировали превышение в воздухе вредных веществ в воздухе. Смог дошел даже до соседней Тюменской области.
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