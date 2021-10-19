"Москва и мир": новые лидеры по смертности от COVID-19 и противоковидные меры в столице

Столица уходит на удаленку. О новых мерах в Москве объявил Сергей Собянин. Так, с 25 октября до 25 февраля горожане старше 60 лет должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства либо на даче. Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие пожилые москвичи вправе оформить больничный.

Кроме того, работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% от общего числа работников. Однако это требование не распространяется на вакцинированных и переболевших сотрудников. Также все предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию 80% работников. Первую прививку им нужно сделать до 1 декабря, вторую до 1 января.

Сергей Собянин подчеркнул, что судя по графику заболеваемости, повторяется история прошлого года, когда цифры тоже начала расти в сентябре, а пик пришелся на декабрь. Тем не менее, сейчас налажена массовая вакцинация. Именно прививки и соблюдение необходимых мер помогут улучшить ситуацию.

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением ввести в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. По ее мнению, в некоторых регионах такой режим нужен раньше с 23 числа. Также она считает необходимым перевести непривитых старше 60 лет на удаленку на месяц и предоставить россиянам 2 выходных для вакцинации.

В Минздраве сообщили, что основная масса заболевших – это люди, не сделавшие прививку. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также отметил, что количество беременных пациенток с коронавирусом в тяжелом состоянии увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, глава Минздрава назвал регионы с наиболее напряженной ковидной ситуацией. Это Удмуртия, Пермский край, Башкортостан, Татарстан, Ивановская, Тюменская и Оренбургская области.

Румыния стала мировым лидером по смертности от COVID-19. Эксперты уточняют, что речь идет о показателях с учетом численность населения. В стране около 19 миллионов жителей. И только за минувшие сутки жертвами вируса стали более 260 человек. Полностью привиты менее трети жителей. В Латвии за последнюю неделю число заболевших увеличилось в полтора раза. В стране вновь вводят комендантский час. С четверга на улицу нельзя будет выходить с 8 вечера до 5 утра.