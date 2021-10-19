"Москва и мир": новые лидеры по смертности от COVID-19 и противоковидные меры в столице

19 октября, 22:30
Столица уходит на удаленку. О новых мерах в Москве объявил Сергей Собянин. Так, с 25 октября до 25 февраля горожане старше 60 лет должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства либо на даче. Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие пожилые москвичи вправе оформить больничный.
Кроме того, работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% от общего числа работников. Однако это требование не распространяется на вакцинированных и переболевших сотрудников. Также все предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию 80% работников. Первую прививку им нужно сделать до 1 декабря, вторую до 1 января.
Сергей Собянин подчеркнул, что судя по графику заболеваемости, повторяется история прошлого года, когда цифры тоже начала расти в сентябре, а пик пришелся на декабрь. Тем не менее, сейчас налажена массовая вакцинация. Именно прививки и соблюдение необходимых мер помогут улучшить ситуацию.
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением ввести в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. По ее мнению, в некоторых регионах такой режим нужен раньше с 23 числа. Также она считает необходимым перевести непривитых старше 60 лет на удаленку на месяц и предоставить россиянам 2 выходных для вакцинации.
В Минздраве сообщили, что основная масса заболевших – это люди, не сделавшие прививку. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также отметил, что количество беременных пациенток с коронавирусом в тяжелом состоянии увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, глава Минздрава назвал регионы с наиболее напряженной ковидной ситуацией. Это Удмуртия, Пермский край, Башкортостан, Татарстан, Ивановская, Тюменская и Оренбургская области.
Румыния стала мировым лидером по смертности от COVID-19. Эксперты уточняют, что речь идет о показателях с учетом численность населения. В стране около 19 миллионов жителей. И только за минувшие сутки жертвами вируса стали более 260 человек. Полностью привиты менее трети жителей. В Латвии за последнюю неделю число заболевших увеличилось в полтора раза. В стране вновь вводят комендантский час. С четверга на улицу нельзя будет выходить с 8 вечера до 5 утра.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: